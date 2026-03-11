Lärare/speciallärare- anpassad grundskola
2026-03-11
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Vi söker dig som lärare/speciallärare i matematik och No-ämnen till anpassad grundskola, årskurs 7-9.
Anpassad grundskola på Fridhemsskolan är en mindre enhet. Här arbetar personalen tillsammans med eleverna i mindre grupp och i b-form, vilket skapar en unik förmåga att möta varje elevs behov. Varje pedagog eller elevassistenter förväntas har en helhetssyn på eleverna med syfte att utveckla deras kunskaper och färdigheter för att skapa möjligheter till ett innehållsrikt och meningsfullt liv.
Arbetsuppgifter: Som lärare i Anpassad grundskola ansvarar du för undervisningen i ämnen och ämnesområden. Du är förtrogen och följer läroplanens mål och intentioner så att de förverkligas i verksamheten samt övriga styrdokument. Du ansvarar även för att planera, genomföra och dokumenterar det pedagogiska arbetet. Du ska ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i undervisningen. Du bidrar till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Som lärare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll och anpassat till situationen.
I tjänsten som lärare blir du en teamet som tillsammans planerar, genomföra och utvärdera undervisningen i Anpassad grundskola. Som lärare arbetar tätt tillsammans med elevassistenter, elevhälsa, rektor och övrig personal. Anpassad grundskola samarbetar med de praktiskt-estetiska ämnena i grundskolan. I tjänsten ingår också mentorskap för eleverna.
Välkommen till en arbetsplats där vi samarbetar för att skapa en god och utvecklande lärmiljö för våra elever!
Vi söker dig som är speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, vilken är behörighetsgivande för att undervisa på Anpassad grundskola, alternativt söker vi dig som har annan utbildning, speciallärare i matematik eller mellanstadielärare med inriktning matematik och No-ämnen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har specialiserat dig inom intellektuell funktionsnedsättning och att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Som person är du lösningsfokuserad, arbetar lågaffektivt och har en positiv syn på uppdraget. Du ser det som en styrka att arbeta i arbetslag. Du arbetar för att eleverna ska känna sig delaktiga, sedda och trygga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
För att tjänsten ska gälla tillsvidare krävs att lärarlegitimation kan uppvisas, framtill dess gäller allmän visstidsanställning. Är du under utbildning till lärare, ser vi gärna att du istället bifogar studieintyg på hittills avslutade kurser. Utdrag från Polisbelastningsregistret krävs.
Tjänsten träder i kraft 20260812, 100% tillsvidare
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
