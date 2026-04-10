Lärare sjösäkerhet - Sjöstridsskolan
Försvarsmakten / Gymnasielärarjobb / Karlskrona Visa alla gymnasielärarjobb i Karlskrona
2026-04-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Om Sjöstridsskolan (SSS)
SSS stödjer de marina förbanden genom utbildning, utveckling och förbandsträning. Här genomförs bland annat:
Grundläggande soldat- och sjömansutbildning
Officersprogrammet och specialistofficersutbildning
Högre specialistofficersutbildning (HSOU)
Yrkes- och befattningsutbildningar för anställd personal
Sjösäkerhetsavdelningen (SjösäkA) utbildar inom fartygsbrandskydd, rökdykning, livräddning, skrovskadeskydd, sjukvård och CBRN. Du blir en del av ett team på cirka 20 personer med bred kompetens. Arbetsplatsen är belägen på Lindholmen i Örlogshamnen, Karlskrona. Tjänsten kan innebära kortare resor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du att utbilda inom:
Verkanstålighet steg 1 och 2
Brand och rökdykning
Sjölivräddning
Skrovskadeskydd
CBRN
Marin sjukvård
Du planerar, genomför och utvärderar utbildningar, både teoretiska och praktiska. Du kommer även delta i övningsverksamhet och utvecklingsarbete kopplat till dessa ämnen. En del administrativt arbete förekommer också i form av genomförande av planering, resursbokning, schemaläggning, uppföljning samt revision av kurser. Vidare kommer tjänsten innebära att du får hjälpa till som instruktör inom andra marina sjösäkerhetsämnen. Utbildning erhålls genom Sjöstridsskolan. Arbetet kan innebära fysiskt krävande moment, såsom rökdykning, vilket kräver god kondition och styrka.
KRAVPubliceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Gymnasial utbildning med godkända betyg
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som, har intresse för att utbilda och utveckla andra, är trygg, pedagogisk och strukturerad. Trivs med att arbeta praktiskt och i team. Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Utbildad rökdykare
Genomförd och godkänd värnplikt
Erfarenhet av att utbilda eller instruera
Erfarenhet av de områden som SjösäkA utbildar inom
God förmåga att arbeta i Microsoft Office, särskilt Word, Excel och Outlook
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning på 100 % med 40 timmars arbetsvecka.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placering: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänsteresor förekommer i tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Johan Ekman.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Anne-Lie Ringbult.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga personer nås via FM växel 010-828 50 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121043".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
SSS (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Kontakt
Johan Ekman 010-828 50 00
9848040