Lärare SFI, timvikariat
Mönsterås kommun, Komvux / Gymnasielärarjobb / Mönsterås Visa alla gymnasielärarjobb i Mönsterås
2025-08-28
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mönsterås kommun, Komvux i Mönsterås
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Mönsterås komvux är en mindre enhet med ett ansvar för totalt ca 160 elever. Av dessa studerar ett antal via vår leverantör av distansstudier eller yrkesutbildningar i andra kommuner. Vår verksamhet på plats omfattar SFI, grundläggande och gymnasiala kurser, anpassad utbildning och gymnasial yrkesutbildning till vårdbiträde och undersköterska.
För närvarande arbetar 10 lärare och 1 studie- och yrkesvägledare för att tillsammans ge våra elever bästa möjliga utbildning. Skolan präglas av en trivsam miljö med mycket engagerade och kompetenta medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare som främst kan arbeta som timvikarie i svenska för invandrare. Vi söker dig som kan vikariera vid ordinarie personals frånvaro vilket också kan innebära vikariat med kort varsel. Omfattningen kan variera beroende på verksamhetens behov. I arbetsuppgifterna kommer undervisning i kurserna A-D förekomma samt andra arbetsuppgifter som ordinarie personal har i sina tjänster. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är administration och hantering av provsituationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska för invandrare. Du har ett stort engagemang för undervisning, är trygg och har ett positivt ledarskap i klassrummet där du har ett inkluderande och relationsskapande förhållningssätt. Du har även god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift samt har en god digital kompetens.
Verksamheten kräver stor flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och arbeta fokuserat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För anställning i skolan behöver utdrag ur belastningsregister uppvisas.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VUX2501". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Arbetsplats
Mönsterås kommun, Komvux Kontakt
Rektor
Camilla Ustrup camilla.ustrup@monsteras.se 010-353 75 73 Jobbnummer
9481223