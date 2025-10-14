Lärare Restaurang - Kock
2025-10-14
Hvilan Utbildning, med anor från 1868, är en ledande utbildningsaktör inom de gröna näringarna. Vi ägs av Hushållningssällskapen i Kalmar Kronoberg Blekinge, Sjuhärad och Skåne, och erbjuder utbildningar på gymnasie- och vuxennivå. Vår gymnasieskola i natursköna Kabbarp, mellan Malmö och Lund, söker vi nu en engagerad restauranglärare som tillsammans med en kollega vill undervisa våra gymnasieelever inom restaurangprogrammet, inriktning Kock.
Tjänsten
Tjänsten omfattar 70-80%
Tillsättning
Vi önskar tillsätta tjänsten snarast efter överenskommelse.
Din roll
Du kommer undervisa eleverna på restaurangprogrammet inriktning Kock. Detta gör du i samarbete med vår ordinarie lärare i vårt metodkök. Du ansvarar både för din egen undervisning och genomför undervisning tillsammans med kollega. I undervisningen ingår både praktiska och teoretiska kurser på programmet.
Vem du är
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom hotell- och restaurangprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du vidareutbildning inom restaurang- och gastronomibranschen eller yrkeslärarutbildning ses det som meriterande. Du har erfarenhet som kock från branschen och vet vilka kunskaper som är viktiga för elevernas start mot yrket.
Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt goda yrkesmässiga kunskaper. Du behöver även ha kunskaper inom Microsoft 365, digitala verktyg och inneha B-körkort. Det är en fördel om du har kunskaper om lärplattform som pedagogiskt verktyg och kännedom om och kontaktnät lokalt inom branschen och aktuell branschkunskap.
Du är pedagogisk och har kunskap och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och är en självklar ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda relationer med såväl elever som kollegor. Du planerar, organiserar och analyserar elevernas lärande samt din undervisning. Du har förmåga att utifrån examensmål och ämnesplaner planera din undervisning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansök nu!
Skicka din ansökan till hans.stromberg@hvilanutbildning.se
.
Vi arbetar löpande med ansökningarna och önskar tillträde så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hans.stromberg@hvilanutbildning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restauranglärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hvilan Utbildning AB
(org.nr 556606-6980), http://www.hvilangymnasiet.se
126 Kabbarpsvägen (visa karta
)
232 52 ÅKARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hvilan Gymnasium Kabbarp Kontakt
Bitr rektor
Hans Strömberg hans.stromberg@hvilanutbildning.se 0733525946 Jobbnummer
9554879