Lärare på villstadskolan
2026-03-06
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Tjänsten är på Villstadskolan som är en 4-6 skola, belägen i centrala Smålandsstenar. Skolan har ca 190 elever i tre årskurser. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som grundskollärare på Villstadskolan.
Du kommer tillsammans med arbetslaget leda och utveckla det pedagogiska arbetet mot målen i
läroplanen. Tjänsten innehåller varierande arbetsuppgifter och är på 100%.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i kärnämnena. Du är en tydlig ledare, skapar goda lärmiljöer och relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och har god kunskap om arbete med elever i behov av olika stöd och lågaffektivt bemötande.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunen. Du bemöter alla med vänlighet och hög kvalitet. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Intervjuer görs fortlöpande och tillsättning kan ske under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Lärarlegitimation krävs för en tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
