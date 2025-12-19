Lärare på El- och energiprogrammet
2025-12-19
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
, Älmhult
, Ljungby
, Växjö
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Lärare med undervisning i el-ämnen på El- och energiprogrammet
KCM är Markaryds kommuns enda gymnasieskola.
Vi erbjuder sex nationella program samt introduktionsprogrammet. Vi har ca 300 elever på skolan. På KCM står elevens lärande i fokus. Läs gärna mer om oss på www.kcm.se,
KCM har en härlig gemenskap på en mycket trivsam arbetsplats med låg personalomsättning.

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en lärare på elprogrammet med undervisning i kurser som t.ex. mät- och styrteknik, industriautomation och praktisk ellära. I rollen ingår även att delta aktivt i det gemensamma arbetet på programmet och att vara mentor för ett antal elever. Du kommer att ingå i en programgrupp och vara mentor tillsammans med en kollega.Kvalifikationer
Lärarbehörighet för undervisning i el- eller automationsämnen ser vi som meriterande. Erfarenhet av undervisning på yrkesprogram med el- och automationsämnen eller yrkeserfarenhet i el- och automationsbranschen är önskvärt. Intresse för att undervisa är ett krav. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start 2026-08-12, sysselsättningsgrad 100%.
Sista ansökningsdag 2025-12-30, urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rektor
Anna Nordqvist anna.nordqvist@markaryd.se 0433-72419 Jobbnummer
