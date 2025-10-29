Lärare Mifs (so 7) Till Luftstridsskolan
2025-10-29
Lärare MIFS (SO 7) till Luftstridsskolan
Försvarsmaktens Luftstridsskola (LSS) söker Lärare MIFS vid Flygskolan i Linköping och avdelningen Människan i Flygsystemet (MIFS).
Om enheten
Avdelningen MIFS huvuduppgift är att utbilda Försvarsmaktens flygande besättningar i flygfysiologi och överlevnad. Utbildningarna genomförs främst i Linköping men även andra platser inom landet och utomlands förekommer frekvent.
Flygskolan är beläget på Linköpings garnison, men är en del av Luftstidsskolan som är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Chefen för Luftstridsskolan med stab är beläget på Uppsala garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är underställd chefen för MIFS-Avdelningen och kommer att huvudsakligen bedriva tjänst som instruktör inom flygöverlevnad, men kan ianspråktas för andra uppgifter inom ramen för MIFS-Avd.
Du arbetar med att planera och genomföra MIFS utbildningar inom ditt specialområde. Du utbildar i, och övningsleder övriga MIFS utbildningar. Att övervaka och utveckla egen specialinriktning mot förändrade krav är en naturlig del som Lärare MIFS.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
• Yrkesofficer
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift
• Kunskaper i det engelska språket, främst i skrift
• Körkort, lägst klass B
• Besättningsutbildad
• Beordrad i flygtjänst Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta såväl i team som självständigt och som har förmåga att ta egna initiativ. Du är serviceinriktad och har lätt för att knyta nya kontakter såväl inom som utanför den egna organisationen. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är strukturerad och noggrann samt att du tycker om att utbilda andra.
Vi söker en individ som är beredd på att arbeta i en omväxlande miljö. Som Lärare MIFS är det viktigt att man är trygg i utbildningsrollen och att man är beredd att genomföra bristövningar då tjänsten ställer höga krav på egen erfarenhet och kompetens. Du ska kunna jobba självständigt inom ramen för MIFS utbildningar och ta det ansvar som det innebär att vara instruktör och övningsledare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• MIFS instruktör
• Beordrad i flygtjänst på något av Flygvapnets transport- eller specialflygsystem
• Traversutbildning
• Militärt förarbevis personbil, minibuss och snöskoter
• Militärt förarbevis tungt släp
• Fjällinstruktör Övrig information
• Befattning: militär, SO 7
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader tillämpas vid ev. återanställning
• Arbetsort: Linköping
• Du ska vara beredd att genomföra kurser/utbildningar/övningar på annan ort än Linköping
• Beräknat stratdatum/tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Intern utbildning kommer genomföras löpande och i samband med ordinarie arbetsuppgifter
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef MIFS-Avd. Roger Edelbro, vx 018-19 60 00
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, tfn 076-808 75 40
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-24.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för rubricerad befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9580088