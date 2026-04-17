Lärare ma/no/tk år 6-9
2026-04-17
Vill du vara med och forma framtidens matematiker och naturvetare på Täby Parkskolan?
Byängsskolan / Täby Parkskolan söker nu legitimerad lärare inom ämnena matematik, NO-ämnen och teknik för årskurs 6-9!
Vi söker en engagerad kollega, som beroende på ämnesbehörighet kommer att arbeta med våra årskurs 6 men också i högstadiet. Vi letar efter dig som har goda ämneskunskaper och en förmåga att skapa intressanta och strukturerade lektioner som lockar eleverna till ett livslångt lärande. Som lärare hos oss är du skicklig på att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar, samtidigt som du värnar om en miljö präglad av studiero och respekt. Du kommer att ha ett delat mentorskap för en klass, där du bygger goda relationer och stöttar elevernas sociala utveckling.
Byängsskolan är en F-9-skola med höga ambitioner och dokumenterat god kvalitet. Skolinspektionen har gett oss högsta betyg för vårt ledarskap, vår trygghet och vårt fokus på lärande. Vi arbetar aktivt och forskningsbaserat mot mobbning genom Olweusprogrammet.
Vi befinner oss dessutom i en spännande fas; vid starten av vårterminen 2027 flyttar vi in i helt nybyggda lokaler i Täby Park under namnet Täby Parkskolan.
Från och med höstterminen tar vi nästa steg i vår matematikutveckling. Vi kommer att erbjuda våra elever undervisning i matematik som förbereder dem för att ta ett internationellt erkänt Cambridge-certifikat. Det är en satsning för att utmana elever som vill nå längre.
Byängsskolan är en arbetsplats med stark gemenskap och engagerade kollegor som arbetar utifrån gemensamma riktlinjer. Vi har en hög trivsel bland personalen och många arbetar kvar länge på skolan. Den styrkan ska vi nu ta med oss i flytten till Täby Park.
Vi erbjuder en lärmiljö där varje elev har tillgång till både fysiska läromedel samt en Chromebook som arbetsverktyg.
Vi är en skola där mycket stor andel av eleverna upplever bra studiero och känner sig trygga.
Här finns möjligheten att arbeta tillsammans med ämneskollegor men också ämnesövergripande och med de entreprenöriella förmågorna.
Geografiskt ligger vi nära Täby Centrum, med goda kommunikationer till och från skolan, både vid nuvarande plats och i Täby Park.
Vi söker dig som har höga förväntningar på både dig själv och dina elever. Du brinner för kunskap och har förmågan att skapa en undervisning som rustar eleverna för framtidens utmaningar. Du har förmågan att skapa god studiero och att bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar systematiskt mot läroplanens mål och skolans författningar.
Du är en positiv kraft i arbetslaget och bidrar till vår prestigelösa kultur. Du trivs med att vara en del av en skola i utveckling och ser fram emot att bidra till vår resa mot de nya lokalerna i Täby Park.
Välkommen med din ansökan! Här börjar framtiden - bli en del av den.
Byängsskolan är en del av Atvexa-gruppen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
