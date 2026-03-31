Lärare Ma/No åk 6-9
2026-03-31
En an våra mattelärare, som arbetat hos oss i många år, går nu vidare mot nya utmaningar. Vi söker därför en engagerad och trygg lärare som vill ta vid och bli en del av vårt högstadieteam.
Om skolan: Europaportens grundskola är en F-9-skola med en klass per årskurs och cirka 250 elever. Vi är en liten och trygg skola med stark gemenskap, där nära relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare är en självklar del av vardagen.
Skolan har en tydlig musikprofil som genomsyrar verksamheten och ger eleverna möjlighet att utvecklas genom bland annat orkester, ensemble och årliga musikaler. Våra engagerade och erfarna pedagoger arbetar långsiktigt tillsammans och skapar goda förutsättningar för både kunskapsutveckling och personlig växt.
Vi har höga ambitioner för elevernas lärande och når ofta mycket goda studieresultat. Genom ett aktivt elevhälsoarbete och ett starkt värdegrundsarbete vill vi att varje elev ska känna trygghet, glädje och tro på sin egen förmåga.
Kvalifikationer: Utbildad och legitimerad lärare i Ma/No för grundskolan åk 6-9.
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och tydlig i ditt arbetssätt. Du planerar och organiserar dina uppgifter på ett genomtänkt sätt och skapar trygghet genom ordning och förutsägbarhet.
Du är en god ledare i klassrummet, någon som kan skapa arbetsro, bygga relationer och leda eleverna framåt med både tydlighet och värme. Du har lätt för att prioritera, arbeta lösningsfokuserat och behålla lugnet även när tempot är högt.
Din professionalism och ditt engagemang gör att både elever och kollegor känner sig trygga tillsammans med dig.
Som en del av vårt högstadiearbetslag är du aktivt delaktig i samarbetet kring elevernas utveckling och skolans gemensamma arbete. Du bidrar med engagemang, idéer och ett professionellt förhållningssätt.
I tjänsten ingår ett delat mentorskap för en klass på högstadiet.
Matilda Ivansson, rektor matilda.ivansson@skola.europaporten.nu
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: matilda.ivansson@skola.europaporten.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Europaportens Skolor AB
217 62 MALMÖ
