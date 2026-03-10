Lärare inom vård och omsorg
2026-03-10
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Campus västra Skaraborg är en mångfacetterad skolverksamhet med omkring 2000 vuxna elever och studerande som läser ämnen eller utbildningar i olika utbildningsformer.
Vi söker en driven pedagog som vill vara med och utveckla framtidens vuxenutbildning tillsammans med oss.
Campus västra Skaraborg är en del av området Arbetsmarknad och vuxenutbildning inom Lidköpings kommun.
Vård- och omsorgsutbildningen är en stor del inom vuxenutbildningen. Våra satsningar inom området gör att vi behöver förstärka vårt arbetslag inom vårdutbildningen. Vi har olika utbildningsformer:
- Kommunal yrkesutbildning för vuxna
- Yrkesutbildningar i kombination med svenska som andraspråk (kombinationsutbildning)
- Lärlingsutbildningar
- Fristående ämnen
Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare och är en av flera lärare i ett arbetslag för yrkesutbildningar. Arbetslaget leds av en arbetslagsledare och du blir en viktig spelare i detta team.
Som lärare på Vård- och omsorgsutbildningen kommer du att undervisa och handleda vuxenstuderande på gymnasial nivå. Vi är en flexibel verksamhet som lägger stor vikt vid individen och dennes behov och förutsättningar.
Utöver undervisning så innefattar dina arbetsuppgifter att tillsammans med arbetslaget organisera och utveckla våra utbildningar samt ha kontakt med arbetslivet. Detta sker delvis genom elevernas APL.
Vi har utbildningen förlagd på flera orter inom Campus västra Skaraborg. Det kan därför bli aktuellt att undervisa i en eller flera av våra samverkanskommuner. Undervisning sker med hjälp av digitala verktyg. Undervisningen kan ske på plats, digitalt eller genom hybridundervisning. Vi arbetar för en autentisk lärmiljö och arbetar med upplevelsebaserad undervisning med inslag av VR (Virtual Reality) och undervisning med simuleringsdocka.
Kvällsundervisning kan förekomma.
Vem är du?
- Du har pedagogisk erfarenhet och är legitimerad yrkeslärare inom vårdämnen.
- Du har behörighet i psykiatri och funktionsförmåga och funktionsnedsättning och gärna också i hälso-och sjukvård, anatomi och omvårdnad.
- Du utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
- Du är en ansvarskännande person som tycker att det är roligt med utmaningar, respekterar elevernas olikheter och har förmågan att se möjligheter.
- Du har ett driv för att engagera och motivera våra elever.
- Du skapar bästa möjliga förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål.
- Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och är van att arbeta självständigt.
- Du är engagerad och vill vara med att utveckla vuxenutbildningen.
- Du har digital kompetens och tycker att det är inspirerande att jobba med digitala verktyg. Vi använder Microsoft 365 och TEAMS, som samarbetsyta mellan lärare och elever.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaper vi bedömer krävs för att fungera väl i yrket.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
