Lärare, IM Falkenbergs gymnasieskola
2025-09-05
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.

Arbetsuppgifter
Till introduktionsprogrammen söker vi dig som är behörig lärare i matematik, engelska eller svenska gärna i kombination med idrott. Du kommer att undervisa inom Introduktionsprogrammen på Falkenbergs gymnasieskola, där vi arbetar med elever som behöver en anpassad väg in i vidare studier eller arbetsliv.
Du blir en viktig del av ett team som jobbar nära eleverna både som ämneslärare och handledare i deras kunskapsutveckling. Här samarbetar du med kollegor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare samt andra stödfunktioner för att skapa bästa möjliga stöd runt varje elev.
Vi söker dig som är van att arbeta nära eleven och i team samt har kunskap om elever i behov av stöd. Det är viktigt att du är duktig på att arbeta nära kollegor (planera, undervisa, analysera), organisera och visualisera de utbildningsalternativ som står eleven till buds.
Vi kommer kalla till intervjuer löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
Varmt välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Legitimerade lärare för åk 7-9 med behörighet att undervisa i adekvata ämnen, alternativt är du lärarstudent och önskar arbeta som lärarvikarie utöver dina studier
Meriterande är speciallärarexamen och/eller erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd.
Du ska vara insatt och ha kunskap och erfarenhet inom NPF och språkutvecklande arbetssätt.
Du ska ha god samarbetsförmåga generellt men också i det vardagliga arbetet med lärarkollegor, vara duktig på att hitta flexibla lösningar både i dialoger med eleverna och i undervisningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
ÖVRIGT
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Rektor
Emma Larsson 0346-88 64 66 Jobbnummer
