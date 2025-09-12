Lärare idrott och hälsa
Sjöbo kommun, Storkskolan, Blentarp / Grundskollärarjobb / Sjöbo Visa alla grundskollärarjobb i Sjöbo
2025-09-12
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Storkskolan, Blentarp i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Storkskolan ligger i Sjöbo kommuns södra del. Vårt upptagningsområde omfattar både landsbygd och mindre samhälle. Skolan ligger i ett naturskönt område med skogen i anslutning till skolområdet.
Storkskolan är en grundskola F-6 inklusive fritidshem. Skolan är uppdelad i två arbetslag; F-3 och 4-6. Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar, Rubinen för de yngre barnen och Diamanten för de äldre.
Vi är den lilla skolan med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka där alla elever blir sedda. Storkskolan har engagerad personal som arbetar för att våra barn och elever ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden.Publiceringsdatum2025-09-12ArbetsuppgifterOm tjänsten
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare i idrott och hälsa som vill bidra till att utveckla elevernas fysiska, sociala och psykiska välmående. Som en del av vårt team av " Superstorkar" får du möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt med undervisning, hälsa och rörelseglädje.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i idrott och hälsa enligt gällande läroplan.
Skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Arbeta med bedömning och dokumentation av elevernas kunskaper och progression.
Integrera hälsofrämjande insatser, rörelse och livsstilsperspektiv i undervisningen och rastverksamheten.
Samverka med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa för att främja elevernas utveckling.
Bidra till skolans värdegrundsarbete och vara en aktiv del i skolans gemensamma utveckling.Dina personliga egenskaper
Engagerad och lösningsorienterad.
Relationsskapande och kommunikativ.
Strukturerad och ansvarstagande.
Drivs av att skapa rörelseglädje och livslång lust till aktivitet hos elever.
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade kollegor som sätter laget före jaget.
En skola med hög måluppfyllelse som prioriterar elevhälsa, välmående och lärande.KvalifikationerKvalifikationer
Lärarexamen med behörighet i idrott och hälsa.
God pedagogisk förmåga och erfarenhet av klassrumsledning.
Förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
Goda IT-kunskaper och vana att använda digitala verktyg i undervisningen.
Meriterande: erfarenhet av att undervisa i kombination med annat ämne, samt arbete med hälsoprojekt eller föreningsliv.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Storkskolan, Blentarp Kontakt
Biträdande rektor
Petra Wendel petra.wendel@sjobo.se 0416-27516 Jobbnummer
9506097