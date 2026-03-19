Lärare i tyska till Östbergsskolan
2026-03-19
Östbergsskolan är en 4-9-skola med cirka 440 elever och tillhörande fritidshem, centralt belägen på Frösön i Östersund. Här har vi nära till både friluftsliv och natur, med cykelavstånd till Östersunds centrum. I Östersund varvas ett aktivt friluftsliv med ett utvecklande arbetsliv - det är nära till jobb, vänner och skola. Som en expansiv universitetsstad där forskning och näringsliv möts, är Östersund inne i en spännande utvecklingsfas. Vi välkomnar dig att växa tillsammans med oss.
Om jobbet Vi söker just nu en lärare i tyska för årskurs 6-9, gärna i kombination med andra ämnen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100 % med tillträde 2026-08-19 eller enligt överenskommelse.
Du ingår i ett team av lärare som tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning. Fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling samt utmanar dem att ta egna initiativ och ansvar.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen.
• Samarbeta med arbetslaget kring pedagogisk utveckling.
• Bedömning och betygssättning.
• Dokumentation i verksamhetssystem.
• Skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i tyska. Vi ser gärna att du har ytterligare ämnesbehörigheter. Du har goda kunskaper i det svenska spåket i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolans senare årskurser.
Du har ett starkt ledarskap i klassrummet och förmågan att inspirera dina elever genom tydlig kommunikation och ett positivt förhållningssätt. Du är skicklig på att bygga goda relationer och har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528)
Östersunds Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Anders Lingsell anders.lingsell@ostersund.se 0705305690
9808553