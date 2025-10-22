Lärare i Textilslöjd
Föreningen Stefanskolan / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Stefanskolan i Stockholm
Om oss
Stefanskolan är en kristen friskola belägen vid det trevliga området Ängbyplan i Bromma. Det är ett trivsamt, lugnt och tryggt område med goda parkeringsmöjligheter och nära tunnelbana.
Stefanskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och har nolltolerans mot mobbning för att skapa en trevlig atmosfär och personlig omsorg för barnens bästa. Där ser vi att varje vuxen har en delaktighet i att skapa ett gott klimat och arbeta proaktivt för goda relationer.
Vi tror att goda kunskaper är vägen till framgång och att estetiska ämnen är ett viktigt sätt för eleverna att utvecklas. Våra övriga lärare samarbetar gärna med estetiska ämnen, med t.ex. projekt, utställningar och mässor.
Vi söker
Vi söker nu en lärare i textilslöjd. Tjänsten är ungefär 25%.
Vi har positiv tillväxt och har stora ambitioner och därför bör du tycka om att vara del i att påverka, förbättra och tillsammans med andra bidra till att göra skolan än mer fantastisk. Skolan präglas av ett gott klimat, engagemang och värme; varmt välkommen med och bidra med din varma personlighet!
Dina kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad samt ha struktur över dagen och alltid vara steget före. Vi ser att du:
är behörig och legitimerad
har erfarenhet som grundskolelärare
är trygg och tydlig i din roll och skapa god studiero.
tycker om och har förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
älskar att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet.
Vi tar emot ansökningar löpande.
Lön
Månadslön enligt överenskommelse.
Arbetstid
25%. Vi tillämpar provanställning.
Ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbssk@petrusgruppen.se
OBS. skriv "ansökan textilslöjd" som meddelande i mailet.
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan terxtilslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
Tegnebyvägen 30 (visa karta
)
168 56 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9569122