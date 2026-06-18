Lärare i Svenska till Torvallaskolan 7-9
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-06-18
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Är du en passionerad pedagog som älskar att göra skillnad? Då kanske du är den vi letar efter! Vi söker en lärare som vill bli en del av vår fantastiska organisation med hjärta och engagemang.
Torvallaskolan är en 7-9 skola med cirka 235 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Torvallaskolan skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på stort allvar. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våraelever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. I ditt uppdrag kommer du till stor del att arbeta med elever i studiegården (enskild undervisningsgrupp). Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med handledarskap mot några av våra elever. I din roll som handledare har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som handledare informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen.
Samarbeta med arbetslaget kring undervisning.
Betygsätta eleverna (ev i samverkan med ämneslärarna).
Dokumentera i verksamhetssystem.
Skapa god miljö för lärande.
Din kompetens Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Legitimerad lärare med ämnesbehörighet i Svenska för åk 7-9
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
God datorvana
Meriterande
Ämneskombination i SVA, engelska eller SO
Erfarenhet av eller utbildning för att undervisa elever med behov av stöd
Arbetat med digitala system riktade till skolan.
Vi söker dig!
Du som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperna för tjänsten.
Hos oss på Torvallaskolan erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling. Välkommen med din ansökan!
Tillträde: 260811
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Marie Löfhaugen marie.lofhaugen@ostersund.se +46706254851 Jobbnummer
9971329