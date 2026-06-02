Lärare i svenska och SO
Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi / Grundskollärarjobb / Värmdö Visa alla grundskollärarjobb i Värmdö
2026-06-02
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi i Värmdö
Vill du hjälpa elever att växa, tänka och nå långt?
Mellanstadielärare med bred ämneskompetens till Lemshaga Akademi
Vill du vara med och skapa undervisning som väcker nyfikenhet, stärker elevernas språk och hjälper dem att förstå både sig själva och världen omkring sig? Nu söker vi en engagerad mellanstadielärare till Lemshaga Akademi, med särskilt ansvar för undervisning i svenska och SO.
Om Lemshaga Akademi
Lemshaga Akademi är en fristående F–9-skola i en vacker miljö på Värmdö, nära Gustavsberg. Hos oss möts elever och vuxna i en skolkultur som präglas av trygghet, delaktighet, kreativitet och höga förväntningar. Vi vill skapa en skola där elever både trivs, utvecklas och når långt.
Vår pedagogiska idé bygger på ett relationellt och inkluderande förhållningssätt, där undervisningen ska vara meningsfull, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever. Vi inspireras av Culture of Thinking och vårt arbete med Se det goda, där vi stärker elevernas välbefinnande, motivation, ansvarstagande och tro på sin egen förmåga.
På Lemshaga arbetar vi medvetet för hög måluppfyllelse genom tydlig undervisning, goda relationer, språkutvecklande arbetssätt och lärmiljöer där elevernas tänkande, delaktighet och lärande tas på allvar.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi söker dig som vill undervisa på mellanstadiet och som har bred ämneskompetens, med särskilt fokus på svenska och SO. Du kommer att vara en viktig del av ett arbetslag där samarbete, gemensamt ansvar och kollegial utveckling står i centrum.
I rollen får du möjlighet att skapa undervisning där eleverna får utveckla språk, begreppsförståelse, läsförmåga, skrivande, analys och samhällsförståelse. Vi söker dig som vill göra svenska och SO levande, relevant och meningsfullt för eleverna.
I uppdraget ingår att:
planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska och SO
skapa undervisning som stärker elevernas språk, läsförståelse, skrivande och analytiska förmåga
bidra till hög måluppfyllelse genom tydlig, engagerande och tillgänglig undervisning
väcka elevernas nyfikenhet kring samhälle, historia, demokrati, etik och omvärldsfrågor
bidra till trygghet, studiero och goda relationer i elevgruppen
arbeta med formativ bedömning och tydlig återkoppling
samarbeta nära kollegor i arbetslaget kring elevernas lärande och utveckling
bidra till skolans gemensamma arbete med inkludering, delaktighet, välbefinnande och tillgängliga lärmiljöer
vara mentor och ha en nära dialog med elever och vårdnadshavare
Vi ser gärna att du också har kompetens att undervisa i fler ämnen på mellanstadiet, eftersom vi värdesätter flexibilitet, samarbete och helhetssyn i arbetslaget.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet för mellanstadiet, gärna i svenska och SO, och som har ett varmt, tydligt och professionellt ledarskap i klassrummet.
Du är en lärare som:
tycker om att undervisa och skapa engagemang hos elever
har god förmåga att bygga relationer
är trygg i att leda grupper och skapa struktur
arbetar språkutvecklande och inkluderande
har höga förväntningar på eleverna och vill ge varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt
ser samarbete med kollegor som en självklar del av uppdraget
är nyfiken på skolutveckling och vill bidra till helheten
vill bidra till en skolkultur där vi ser det goda, stärker elevernas självkänsla och hjälper dem att växa både kunskapsmässigt och som människor
Du behöver kunna möta elever med olika behov och förutsättningar, och du ser anpassningar, tydlighet och relationsskapande arbete som en naturlig del av god undervisning.
Vi erbjuder
Hos oss får du bli en del av en skola med stark gemenskap, engagerade kollegor och en tydlig vilja att utvecklas tillsammans. Vi erbjuder en arbetsplats där pedagogiska samtal, elevnära ledarskap och gemensamt ansvar för undervisningens kvalitet är viktiga delar av vardagen.
Du får möjlighet att arbeta i en miljö där både elevernas och lärarnas lärande tas på allvar. Genom Se det goda arbetar vi med att lyfta styrkor, bygga positiva relationer och skapa en kultur där elever får utveckla både kunskaper, ansvar och framtidstro.
Som en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete kommer vi under höstlovet att genomföra en studieresa och konferens i Helsingfors under tre dagar, där vi besöker skolor som arbetar med Se det goda. Det blir en möjlighet att inspireras, fördjupa vårt gemensamma lärande och ta med nya tankar hem till vår egen undervisning och skolutveckling.
Vi vill vara en skola där trygghet, välbefinnande och hög måluppfyllelse går hand i hand — och där varje elev får känna: jag kan, jag vill och jag vågar.Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning i 6 månader tillämpas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: jobb@lemshaga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mellanstadielärare sv/So". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lemshagastiftelsen
Lämshagavägen 5-15 (visa karta
)
134 61 INGARÖ Arbetsplats
Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi Jobbnummer
9943593