Lärare i svenska årskurs 3 och 4
Sverigefinska Skolan I Botkyrka Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-08-05
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Inför läsåret 26/27 söker vi en behörig lärare i svenska, för undervisning i årskurs 3 och 4, under förutsättning att ordinarie personal påbörjar sin utbildning.
Vi:
• är en liten fristående förskola, grundskola och fritids med sammanlagt ca 150 barn/elever i huset.
• har ca 110 elever fördelade på årskurserna Fk-9.
• är tvåspråkiga. Vår verksamhet präglas av de båda språken svenska och finska.
• är centralt placerade i Tumba, nära pendeltåg och bussar.
Du:
• tycker om att arbeta med elever i olika åldrar, med olika förutsättningar och förmågor.
• utgår från att ditt arbete omfattar både elevernas kunskaps- och sociala utveckling.
• ser relationsbyggande som en viktig del för din undervisning.
• strukturerar upp arbetet utifrån givna ramar, sammanhang, behov och mål. Och är beredd på att planer kan behöva ändras.
• tar egna initiativ när det passar och behövs.
• ser samarbetet med dina kollegor som en självklarhet.
• ser alla skolans delar (verksamheter, elever, personal och vårdnadshavare) som en helhet. Där du är en viktig pusselbit tillsammans med oss andra.
• får gärna kunna både svenska och finska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: christina.husdahl@sverigefinskaskolan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare svenska 3-4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigefinska Skolan I Botkyrka Aktiebolag
(org.nr 556572-1247)
Utbildningsvägen 4 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Sverigefinska skolan i Botkyrka AB Kontakt
Rektor
Susanna Viinikka susanna.viinikka@sverigefinskaskolan.com 073-7030564 Jobbnummer
10023043