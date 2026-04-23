Lärare i Sva 50%, Noblaskolan Täby
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Täby
2026-04-23
Lärare i Sva 50%
Vår skola är fint belägen i ett villaområde i Täby - Skarpäng med mycket natur i närområdet. Skolan är en F-9 skola med ca 530 elever. Vi tror på varje elevs möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar- kunskapsmässigt, motoriskt, kreativt och socialt. Därigenom ger vi förutsättningar för trygghet, nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten är väl fungerande och präglas av kompetens och positiv elevsyn.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är drivande och vill undervisa i sva. Du ska bidra till att utveckla vår verksamhet i linje med rådande styrdokument. Din pedagogiska utgångspunkt är att du ska anpassa verksamheten efter elevernas behov och förutsättningar samt kontinuerligt utvärderar ditt arbete.Profil
Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera och leda aktiviteter och som har goda kunskaper om läroplanen och ett kreativt tänkande. Du samarbetar med kollegor kring frågor om barns lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för barn i behov av särskild stöd samt är flexibel inför alla kortsiktiga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har goda kunskaper i att arbeta med kartläggning av elevernas kunskaper.
Du är en ansvarstagande och tydlig lärare med ett positivt förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Du gillar även att vara delaktig i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med dina kollegor.
Tjänsten är en semestertjänst och tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tjänstens omfattning är 50%. Med start i augusti-26. För mer information vänligen kontakta rektor Conny Lindberg eller biträdande rektor Lena West. Conny.Lindberg@noblaskolan.seLena.West@noblaskolan.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
187 46 TÄBY
Noblaskolan
Rekryterare
Conny Lindberg conny.lindberg@noblaskolan.se Jobbnummer
