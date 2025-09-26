Lärare i SVA - vikariat, läsår 25/26
Sydnärkes Utbildningsförbund / Gymnasielärarjobb / Hallsberg Visa alla gymnasielärarjobb i Hallsberg
2025-09-26
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydnärkes Utbildningsförbund i Hallsberg
, Laxå
eller i hela Sverige
Kom och arbeta hos oss med framtidens nya kompetens på Sveriges arbetsmarknad! Sydnärkes utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning vid Alléskolan och vuxenutbildning vid Allévux i Hallsberg.
Sydnärkes utbildningsförbund har som målsättning att alla utbildningar hos oss ska vara det självklara valet för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Vi jobbar för att vi ska vara prio ett i utbildningsfrågor för vår framtid!
Förbundet arbetar aktivt med att erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö till våra elever och medarbetare och vi är stolta att vi fortsätter att utvecklas i en uppåtgående trend!
Så vad kan Sydnärkes utbildningsförbund erbjuda dig?
Jo, ett arbetsklimat där vi värderar öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning. Vi har snabba beslutsvägar där dina möjligheter att vara delaktig och påverka beslut inom organisationen är stora. Du får många trevliga kollegor, ca 300 st, som du kan bolla tankar och idéer med samt möjligheter till ständig utveckling så som utbildningar och fortbildning.
Hos oss får du både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att träna i våra egna lokaler.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till att vi ska bli Örebro läns mest attraktiva arbetsplats?
Kom då in med en ansökan till oss, vi väntar på just dig!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i svenska som andraspråk för att vikariera på Introduktionsprogrammet - språkintroduktion samt på våra gymnasieprogram. Vid behov kan det även bli aktuellt med undervisning inom vuxenutbildningen.
Du kommer att planera samt genomföra välstrukturerade och engagerade lektioner som främjar både inlärning och språkutveckling. Du kommer att utvärdera elevernas framsteg utifrån kursplaner och anpassa undervisningsmetoder efter individuella behov. Du bidrar till att skapa en positiv och inkluderande klassrumsatmosfär där eleverna känner sig motiverade och trygga att delta och lära sig.
Som lärare spelar du en mycket viktig roll i vår organisation, då språket är nyckeln till att våra elever ska lyckas i kommande studier, yrkes-, och samhällsliv.
Intervjuer sker löpande och anställning kan bli aktuell innan ansökningstidens utgång. Kvalifikationer
Krav:
• Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk med behörighet att undervisa i grundskolans senare år och på gymnasiet.
• Du är van vid att arbeta språk-och kunskapsutvecklande, ser relationsbyggande som en viktig hörnpelare i det dagliga arbetet och utmanas av att utveckla undervisningen utifrån olika elevers behov och förutsättningar.
• Du har god vana av att arbeta med olika digitala verktyg och hjälpmedel.Dina personliga egenskaper
• Du är en lagspelare och är van att samarbeta med andra
• Du ser fördelar med att arbeta tillsammans med andra lärare i klassrummet och i planeringsarbete
• Du utgår från ett relationellt förhållningssätt och är trygg i din profession
• Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga
• Du arbetar lågaffektivt
ÖVRIGT
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydnärkes Utbildningsförbund
(org.nr 222000-1180), https://www.sydnarkeutbildningar.se/ Kontakt
Rektor
Louise Guldbrandsson louise.guldbrandsson@alleskolan.eu 0582-35361 Jobbnummer
9527827