HR-specialist till Ursviken Technology
2026-06-01
Vill du arbeta brett med HR i en verksamhetsnära roll där du får kombinera operativt och strategiskt arbete? Trivs du i en industrimiljö där samarbete, arbetsrätt och utveckling står i fokus? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en engagerad och trygg HR -specialist som vill vara med och utveckla vårt HR-arbete och stötta verksamheten i både dagliga och långsiktiga HR-frågor.
Ursviken Technology AB är ett svenskt industriföretag med över 135 års erfarenhet av att utveckla och tillverka avancerade maskiner för plåtbearbetning, framförallt CNC-styrda kantpressar, gradsaxar och specialanpassade lösningar för industriell metallbearbetning. Våra produkter designas och byggs i Skellefteå och exporteras till kunder i över 100 länder, där de används i krävande tillverkningsmiljöer världen över. Ursviken Technology är en del av den nordiska industrigruppen Vaski Group och präglas av innovation, kvalitet och ett nära samarbete med kunder och partners.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära chefer och verksamhet där du fungerar som ett viktigt stöd i frågor som rör medarbetare, arbetsrätt och organisation. Du kommer att ha en bred HR-roll med varierande arbetsuppgifter genom hela medarbetarlivscykeln.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Vara första kontaktpunkt för HR-relaterade frågor.
• Stötta chefer inom medarbetarrelationer, prestationshantering och arbetsrätt
• Hantera och utveckla HR-processer inom rekrytering, onboarding, utveckling och avslut.
• Säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt och relevanta kollektivavtal.
• Delta i och driva fackliga förhandlingar och samverkansfrågor.
• Driva HR-projekt och förbättringsinitiativ.
• Stödja arbete kopplat till lönegranskning, HR-policyer och HR-rapportering.
• Samarbeta med interna kontaktytor både lokalt och internationellt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk och trygg i dig själv, med förmåga att stå stadigt i arbetsrättsliga frågor och förhandlingar. Du arbetar strukturerat och gillar att skapa ordning, tydlighet och effektiva processer. Vidare har du hög integritet och kan hantera konfidentiella ärenden på ett professionellt sätt.
Vi tror också att du är en person som tycker om att samarbeta, bygga goda relationer och bidra med energi och positivitet i arbetsgruppen.
Krav:
• Kandidatexamen inom HR, företagsekonomi eller liknande område.
• Gärna tre-fem års erfarenhet av brett HR-arbete.
• God kunskap inom svensk arbetsrätt och HR-praxis.
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av att tidigare ha arbetat inom industrin och har erfarenhet av fackliga förhandlingar och samverkan i kollektivavtalsbundna verksamheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhetsnära HR-roll där du får stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, processer och samarbeten. Du blir en del av en organisation där människor, säkerhet och utveckling är viktiga delar av verksamheten.
Information och kontakt
Plats: Ursviken.
Omfattning: Heltid.
Anställningsform: Tillsvidare.
I denna rekrytering samarbetar Ursviken Technology med Wikan Personal. Du blir anställd direkt av Wikan Personal.
Har du frågor eller funderingar runt tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Karin Nygren på Karin@wikan.se
eller på telefon 0910-770985.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
