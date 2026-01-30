Lärare i Specialidrott
2026-01-30
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Tjänsten innebär undervisning inom specialidrott och planering av verksamheten.
Som speciallärare, instruktör, på Älvstrandsgymnasiets idrottsinriktningar kommer du att undervisa elever med individuellt val specialidrott. Del av tjänsten kommer att vara inom våra inriktningar Niu och Liu innebandy. Den andra delen inom föreningarna Hagfors IBS och Hagfors IF. I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation för undervisning inom specialidrott. I andra hand söker vi dig med annan relevant idrottsbakgrund med erfarenhet av undervisning och tävlings-och träningslära. Det är meriterande om du har idrottsbakgrund eller annan relevant utbildning inom området idrott och hälsa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Fackliga företrädare når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller barnomsorg.
Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
ARBETSPLATS ÄLVSTRANDSGYMNASIET
Älvstrandsgymnasiet är en del av Älvstranden bildningscentrum. På gymnasiet går det drygt 400 elever på något av våra tio nationella program. Inom gymnasiet har vi även introduktionsprogram, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och flera idrottsinriktningar.
Som medarbetare i Hagfors kommun är du en del av Hagforsstrategin 2017 - 2027 som attraktivt beskriver ett önskat framtida tillstånd. Tanken är att den ska förena alla som bor, lever och verkar i kommunen samt leda oss i arbetet med att tillsammans skapa ett gôtt liv, framåtanda och handlingskraft. Visionen är hela kommunens tydliga målsnöre och vår drömbild att längta till. Det är en bild som enar oss, som gör oss till stolta invånare och som gör att vi tillsammans kan möta en framtid med mod och positiva attityder. Den ska engagera och inspirera både i vardagen, på fritiden och i arbetslivet. Läs gärna mer om oss i Hagforsstrategin som du finner på vår hemsida.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884) Arbetsplats
Barn- och bildningsavdelningen, Gymnasium/Vuxenutbildning Kontakt
Kristina Axelsson 0563-18865 Jobbnummer
9713086