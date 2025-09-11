Lärare i SO till Sjöparksskolan
2025-09-11
Sjöparksskolan är Gällivare Kommuns enda kommunala högstadieskola i tätorten och är beläget intill Sjöparken samt Isborgen, kommunens isarena. Skolan omfattar ca 410 elever och ca 55 personal. Skolan är nyligen ombyggd för att möta de krav som finns för en högstadieskola och är modern till sin utformning. Skolan arbetar mycket med att utforma goda lärmiljöer, kollegialt lärande och med att utforma hållbara strukturer för att rusta eleverna för framtiden. Skolan har även skolsköterskor samt skolkuratorer på plats på enheten. Här finns även specialpedagog, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare. 2 st nyckelpedagoger arbetar med att utveckla vår digitala kompetens och skolan har husvikarie som arbetar med att täcka upp korttidsfrånvaro. Skolan är uppdelat i 4 arbetslag som leds av varsin förstelärare. Ny och obehörig personal handleds av erfarna och behöriga kollegor som introduktion och i det fortsatta vardagliga arbetet med undervisning. På skolan finns möjlighet för elever med behov att arbeta i mindre undervisningsgrupp. Förberedelseklass för nyanlända elever finns på skolan.
https://gallivare.se/lararjobb
kan du läsa mer om att arbeta som lärare i Gällivare kommun. Dina arbetsuppgifter
Som pedagog på Sjöparksskolan arbetar Du med allt det som berör undervisningen. Du förbereder, planerar, genomför och utvärderar elevernas framsteg och din egen undervisning. Du arbetar i nära samverkan med vårdnadshavare. Du deltar aktivt på skolans möten och skolans samt din egen utveckling. De flesta av pedagogerna arbetar även som ansvarig mentor i en klass. Kvalifikationer
Vi söker Dig med lärarutbildning samt legitimation inom SO. Vi söker Dig som är tydlig, driven och har lätt att skapa goda relationer och samarbetar bra med elever, vårdnadshavare samt kollegor. Vi ser att Du är engagerad, lösningsfokuserad och trivs med att tänka nytt. Vi lägger stor vikt vid personlig.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav innan anställning.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, ferieanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25.
Upplysningar
Rektor Pia Aspemo, tel 0970-818 878
Biträdande rektor, Lena Hedman Aspebo, tel 0970-818 411
Biträdande rektor, Birgitta Hurtig Landström, tel 0970-818 436
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 8078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
