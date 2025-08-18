Lärare i SO
2025-08-18
Vasaskolan är centralt belägen högstadieskola i Hedemora, där även gymnasieskolan finns i samma byggnad. För närvarande går cirka 500 elever på skolan. Även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola finns i våra lokaler.
I Hedemora kommun är alla medarbetare engagerade i att arbeta utifrån värdegrunden KRAM. KRAM står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Dessa värdegrundsprinciper integreras i medarbetarens årliga enkätundersökningar, samt används som grund för medarbetar- och lönesamtal.
Bildningsförvaltningen söker en lärare i SO.
Vasaskolan är vår kommunala högstadieskola. Vid Vasaskolan arbetar vi med ett tvålärarskap vilket innebär att lärarna arbetar parvis med planering och genomförande av undervisningen. Vi arbetar utifrån visionen att alla elever ska ha ett lärande utifrån sina förutsättningar.
Ta chansen att få arbeta tillsammans med en kollega i ett tvålärarskap. Vi söker nu en lärare som ska undervisa tillsammans med en legitimerad kollega i SO.
Tvålärarskapet innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra - och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till b.la. gruppindelning i olika aktiviteter, arbete med anpassningar eller tillfälle till utmaningar för de som behöver. Arbetet med bedömningar och betygssättning underlättas i tvålärarskapet.
För att minska mängden administrativt arbete för pedagogerna så har Vasaskolan en mentor för vare årskurs. mentorn arbetar bl.a med elevkontakter och kontakter med vårdnadshavare, deltar i möten och stödjer arbetslaget. Som medarbetare i vårt positiva gäng, så erbjuder vi dig ett varierande och intressan arbete. Du deltar i att utveckla, trygghet, stimulans och studiero bland våra elever. Du ges återkommande kompetensutveckling samt medverkar i ett kollegialt lärande.
Vi ser gärna att du har ett intresse av att vara med och utveckla den digitala lärmiljön nu när alla elever på Vasaskolan idag har en varsin dator. Du får självklart tillgång till en egen arbetsdator.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som har legitimation med behörighet att undervisa i SO på högstadiet.
Du har goda kunskaper om läroplanen och har ett professionellt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare/gode män och kollegor.
Du bör ha lätt för att samarbeta och ha ett genuint intresse att se framgången och tillgången hos alla våra elever.
Du ska se varje elev som den individ den är och arbeta för att ge alla den förutsättningar de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.
Du ska ha intresse för att arbeta kollegial och ha en positiv elevsyn med engagemang som motiverar och stimulerar våra elever.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika
bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
