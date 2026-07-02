Lärare i slöjd till Soldalaskolan
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2026-07-02
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Utveckla undervisning och lärande tillsammans med oss på Soldalaskolan
Lärare i slöjd årskurs 3–9 till Soldalaskolan
Soldalaskolan är en F–9-skola med cirka 550 elever där undervisningens kvalitet står i centrum för vårt utvecklingsarbete. Våra prioriterade utvecklingsområden är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA), matematikutveckling i ett kollegialt lärande. Dessa områden genomsyrar undervisningen i alla ämnen.
Vi rekryterar inte för att fylla en tjänst – vi rekryterar medarbetare som vill vara med och utveckla undervisning och lärande.
Vi söker nu en legitimerad lärare i slöjd med behörighet upp till årskurs 9. Vi söker i första hand en lärare med behörighet i textilslöjd, men ser det som meriterande om du även har behörighet i trä- och metallslöjd.
Hos oss blir du en del av ett kollegium där ämnesutveckling och undervisningens kvalitet står i fokus. Vi söker en lärare som vill utveckla elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga och hantverksskicklighet genom en undervisning som präglas av höga förväntningar, tydlig struktur och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i slöjd utifrån Lgr22.
Ansvara för undervisning i textilslöjd för elever upp till årskurs 9.
Integrera språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA) i undervisningen.
Skapa en trygg, kreativ och strukturerad lärmiljö där elever utvecklar både praktiska färdigheter och förmågor enligt kursplanen.
Arbeta systematiskt med bedömning och återkoppling för att stärka elevernas progression.
Ansvara för att undervisningen bedrivs på ett säkert sätt och för en väl fungerande lärmiljö i slöjdsalen.
Samverka med kollegor och bidra aktivt till skolans kollegiala lärande och systematiska kvalitetsarbete.
Vem är du?
Du ser utvecklingsarbete som en naturlig del av ditt professionella uppdrag.
Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och skapar undervisning där elever utmanas, lyckas och utvecklas. Du ser slöjd som ett ämne där praktiskt arbete, kreativitet och problemlösning går hand i hand med språk- och kunskapsutveckling. Genom din undervisning bidrar du till skolans gemensamma utvecklingsområden och omsätter det systematiska kvalitetsarbetet i praktiken.
Du vill utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor och använder analys, uppföljning och kollegialt lärande för att stärka elevernas lärande.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd upp till årskurs 9.
Behörighet i textilslöjd.
Erfarenhet av undervisning i grundskolan.
Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån Lgr22.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Behörighet i både textilslöjd och trä- och metallslöjd.
Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA) och arbete i flerspråkiga elevgrupper.
Erfarenhet av kollegialt lärande, undervisningsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.Dina personliga egenskaper
Du leder undervisningen strukturerat och skapar en trygg och kreativ lärmiljö.
Du stimulerar elevernas kreativitet, problemlösning och uthållighet genom ett tydligt pedagogiskt ledarskap.
Du samarbetar professionellt med kollegor och bidrar aktivt till utvecklingen av undervisning och verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
På Soldalaskolan blir du en del av ett kollegium som tror på kraften i professionellt samarbete.
Vi söker medarbetare som vill vara med och utveckla undervisningen och verksamheten tillsammans med sina kollegor. På Soldalaskolan är utvecklingsarbete en naturlig del av uppdraget, och vi förväntar oss att alla medarbetare aktivt bidrar till vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete.
Hos oss räcker det inte att vara skicklig i sitt yrke. Vi söker medarbetare som också vill utveckla sitt yrke tillsammans med andra.
Genom kollegialt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA) och ett gemensamt fokus på undervisningens kvalitet utvecklar vi tillsammans en utbildning där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Maria Källgren maria.kallgren@skolasodertalje.se Jobbnummer
9989865