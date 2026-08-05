Lärare i slöjd till Centrumskolan
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-08-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som medarbetare på skolan ingår du i arbetslag men även i ett estetämneslag där ni tillsammans arbetar för att driva och utveckla arbetet i årskurserna mot våra gemensamma mål. Du kommer att ingå i ett tvålärarskap och ansvara för slöjd-och bildämnena tillsammans med en kollega. Du kommer att ansvara för att undervisa i textilslöjd och bild.
Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga och utvecklas till att bli sitt bästa jag. Du ansvarar för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera undervisningen i enlighet med våra styrdokument men också med utgångspunkt i det kollegiala lärandet. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån vårt gemensamma arbete med samsyn runt pedagogisk, social, och fysiskt tillgänglig lärmiljö. Hos oss är det viktigt med att bygga tillitsfulla relationer och vara nyfiken på våra elevers erfarenheter, intressen, utveckling och lärande. Du skapar goda relationer till vårdnadshavare för att främja samverkan mellan skola och hem.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har legitimation i ämnena bild och slöjd, men även du som har erfarenhet och kunskap om att undervisa i ämnena är välkommen att söka.
Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
Du som söker har:
• förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
• ett flexibelt och inlyssnande förhållningssätt och kan samarbeta i årskurslag, arbetslag och inom enheten.
• förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och
• ett mod att tillsammans med andra själv vilja fortsätta att lära och utvecklas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-16 .
Tjänsten är ett föräldravikariat på 80-100% tom. 2027-06-16. Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 288/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10022308