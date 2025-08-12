Lärare i slöjd åk 3-6 Nödinge/Kyrkbyskolan
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödinge/Kyrkbyskolan är en F-6 skola som ligger bakom Ale torg i Nödinge.
Skolan är uppdelad i en lågstadiebyggnad och en mellanstadiebyggnad på två sidor om en stor skolgård. Skolan har knappa 700 elever.
Du söker en tjänst som undervisande lärare på låg- och mellanstadiet. Arbetsplatsen har ett öppet klimat och det är lätt att känna sig välkommen som ny i kollegiet.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som undervisande lärare har du ansvar för undervisningen i slöjd i årskurserna 3-6. Du kommer att arbeta i ämnet slöjd tillsammans med årskurs 3-6. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget och med ämneskollegor planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån elevernas behov och verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du använder varierade arbetssätt och utgår från varje elevs tänkande och kunnande. Du ser den pedagogiska dokumentationen som ett viktigt verktyg för verksamhetens och elevernas utveckling. Du har också god kännedom om digitala verktyg och läromedel.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd 3-6, trä/metall och meriterande med behörighet i även textil. Vi ser gärna att både erfarna och nyutbildade lärare söker tjänsten.
Som pedagog ser du relationen till eleverna och deras vårdnadshavare som en förutsättning för att lyckas i ditt arbete. I din undervisning är du strukturerad och tydlig med flera metoder för att lyckas möta alla elever. Du kan arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta med kollegor. För att möta hela enhetens behov är det viktigt att du är flexibel och klarar förändringar i ditt uppdrag.Övrig information
