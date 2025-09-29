Lärare i Resursmatematik och NO
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Skövde Visa alla grundskollärarjobb i Skövde
2025-09-29
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Lidköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/larare-i-resursmatematik-och-no.
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergskolan Skövde har expanderat från 80 elever till strax över 900 från förskoleklass till åk 9. På högstadiet går strax över 500 av dessa elever. Skolan drivs under devisen "göra positiv skillnad" och vår ambition är att det ska vara den attraktivaste grundskolan i Skövde. Vi har en tydlig värdegrund utifrån våra ledord där ordning och reda står i fokus. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring undervisningen och övrig verksamhet. Intresset för vårt skolkoncept är mycket stort och därför är ambitionen att vi under de närmaste åren ska bygga och etablera flera nya skolor i såväl Skövde som Skaraborg.
Vem är du?
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i resursmatematik och NO på högstadiet. Vi söker skickliga, drivande och engagerade lärare som, liksom vi, brinner för att göra positiv skillnad för olika typer av elever - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver stora utmaningar. Vi söker dig som delar vår värdegrund och vår passion för barn och utbildning. Inom RWS-skolor arbetar vi efter gemensamma lektionsrutiner som skapar möjlighet till arbetsro, trygghet och nyfikenhet. Som grundskollärare på RWS Skövde arbetar du i team och planerar och arbetar tillsammans med andra klasslärare, ämneslärare för elevens lärande under hela dagen.
Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du ser dig själv som en viktig del i arbetet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Du har ett gott ledarskap som förmedlar en tydlig lektionsstruktur, trygghet, tydliga förväntningar och relationsskapande. Du är väl förtrogen med digitala verktyg. Du ser samarbete som ett givet sätt att utvecklas och bli ännu bättre. Klassrummen är utrustade med projektor, eleverna har tillgång till Chromebooks och vi arbetar aktivt med vår lärplattform - Canvas.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett tydligt ledarskap i och utanför klassrummet och är trygg i din roll
• Har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning.
• Skapar förtroendefulla relationer med såväl elever och föräldrar som kollegor.
• Har förmåga att arbeta strukturerat med din undervisning
• Vill vara med och bidra till skolutvecklingen både lokalt och inom koncernen.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras
• Ett starkt samarbete med ämneskollegor delar arbetsrum
• Möjlighet att undervisa tillsammans med andra kollegor
• Kollegial fortbildning i ämnet-ÄDK
• Möjlighet att fortsätta att utvecklas genom att söka karriärtjänster
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen
• Gratis pedagogisk lunch
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2025-09-29Så ansöker du
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 15 oktober2025.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/raoul-wallenbergskolorna-ab Arbetsplats
Raoul Wallenbergskolorna AB Jobbnummer
9532125