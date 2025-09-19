Lärare i Programmering
2025-09-19
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekryteringArbetsuppgifter
I rollen som lärare i programmering på gymnasiet kommer du vara nyckeln till att forma nästa generations kunskapssamhälle. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Att planera och skapa inspirerande lektioner som stimulerar elevernas nyfikenhet och skaparglädje. Skapa en inkluderande lärandemiljö där varje elev uppmuntras att växa och utvecklas. Samt anpassa undervisningen för att möta individuella behov och skapa differentierade lärandeupplevelser.
Samarbeta nära med kollegor för att utveckla och implementera läroplanen.
Kurserna du ska undervisa i är följande:
• Webbserverprogrammering 1
• Tillämpad programmering
• Programmering 1 och 2
• Webbutveckling 1.Profil
Vi söker en passionerad programmeringslärare till en gymnasieskola i Kristianstad som trivs med att vara en del av förändringen och strävar efter att göra skillnad varje dag. För att lyckas i rollen bör du:
Ha en pedagogisk ådra och kunskap inom programmering på gymnasiet. Samt besitta starka ämneskunskaper och förmågan att inspirera genom undervisning.
Du engagerar dig i varje elevs individuella utveckling och skapa en positiv inlärningsmiljö. Att anpassa undervisningen för att möta olika behov och utmana eleverna att sträcka sig längre är en självklarhet för dig. Samt så trivas du med att arbeta i ett nära samarbete med kollegor och delta aktivt i skolans gemenskap
Så ansöker du
Låt oss tillsammans skapa en framtid där du spelar en central roll i att forma unga sinnen. Ansök idag för att vara med och göra skillnad i elevernas utbildningsresa!
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
