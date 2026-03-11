Lärare i No/Ma
Stiftelsen Franska skolan
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Stiftelsen Franska skolan
Franska skolan är en svensk icke vinstdrivande friskola med anor från 1862. Vi följer svensk läroplan, undervisningen sker på svenska och eleverna läser franska från förskoleklass. Förkunskaper i franska språket är inget krav på skolan men en fantastisk möjlighet för dig som trivs i en internationell miljö. Skolans värdegrund genomsyras av hjärta, hand och hjärna. Vi är en skola med stora möjligheter i en trevlig internationell miljö. Vi har cirka 1000 elever och skolan ligger i centrala Stockholm vid S:t Johannes kyrka.
Skolans tydliga värdegrund genomsyrar det dagliga arbetet och skapar en god arbetsmiljö för både elever och pedagoger. Franska Skolan har ett välutbyggt elevhälsoteam som har ett nära samarbete med alla pedagoger i verksamheten.
Vi söker en legitimerad lärare i matematik och i de naturvetenskapliga ämnena till vårt högstadium. Vi söker dig som brinner för att undervisa och utveckla elevers förmågor samt förbereda dem för livet och framtiden. Du har en god ledarskapsförmåga, pedagogisk insikt och ser samarbete med kollegor som en självklarhet. Du är strukturerad, flexibel och självgående. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och differentiera undervisningen utifrån elevens och gruppens förutsättningar.
Övrigt: Intervjuer sker kontinuerligt. Tjänsten är en heltids tillsvidaretjänst. Vi tillämpar provanställning på sex månader. Tjänsten är en ferietjänst. Tillträde höstterminen 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: johan.andersson@adm.franskaskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Franska Skolan
Döbelnsgatan 9
)
111 40 STOCKHOLM
Stiftelsen Franska skolan Kontakt
Johan Andersson johan.andersson@adm.franskaskolan.se 0858888903
