Lärare i NO ämne Åsenskolan 7-9
2026-03-12
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Åsenskolan är högstadieskolan i Anderstorp med ca 290 elever. Vi söker just nu en driven pedagog som vill utveckla vår undervisning i de naturorienterande ämnena. Tjänsten är en tillsvidaretjänst förutsatt att lärarlegitimation kan uppvisas.
Du kommer att dela arbetsrum med andra ämneslärare och tilldelas egen laptop och lärplatta. Åsenskolan har två mentorer som hanterar arbetsuppgifterna som rör elevernas sociala tillvaro och kontakten med vårdnadshavarna. Pedagogerna har möjlighet att fokusera fullt på sin undervisning och att skapa de bästa lärmiljöerna.
Alla pedagoger på skolan ingår i arbetslag och ämneslag för att öka det kollegiala lärandet och utvärdera och förbättra vår verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Undervisning, resultatuppföljning, samplanering och utvecklingsarbete. Du samverkar med andra behöriga lärare i ämnet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet i något av ämnena fysik, kemi eller biologi. Du har kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling både i det egna ämnet också i ett större sammanhang. Vi värdesätter det kollegiala lärandet. Vi tänker att du har mycket god förmåga att arbeta både målinriktat och lösningsfokuserat utifrån gällande styrdokument och att barnets bästa alltid finns i ditt fokus. Som person ska du vara lätt att samarbeta med och bidra till ett positivt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp. Du har förmåga att skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Rekryteringen kan avbrytas om erforderliga beslut inte fattas.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
