Lärare i NO ÅK4-ÅK6
Rosholmen Education Academy AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Är du en engagerad lärare som vill arbeta i en trygg och familjär skolmiljö? Vi söker nu en mellanstadielärare till vår skola i Vårberg.
Om skolan
Vi är en F–9-grundskola med cirka 200 elever, belägen i Vårberg, Skärholmen. Här arbetar vi nära elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö. Vår skola präglas av småskalighet, engagemang och gemenskap, där varje elev får bli sedd och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker en engagerad och flexibel lärare som vill arbeta hos oss på mellanstadiet. Tjänsten omfattar cirka 40% och passar dig som tycker om att arbeta nära eleverna och vara ett viktigt stöd i deras utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som NO-lärare i årskurs 4–5 ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i de naturorienterande ämnena enligt gällande läroplan. Du skapar en stimulerande och trygg lärmiljö där elevernas nyfikenhet, undersökande arbetssätt och kunskapsutveckling står i centrum.
I tjänsten ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i biologi, fysik och kemi för elever i årskurs 4–5.
Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.
Bedöma, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
Arbeta med laborativa och praktiska moment som väcker elevernas intresse för naturvetenskap.
Samarbeta med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper för att utveckla undervisningen och skolans verksamhet.Kvalifikationer
Behörig lärare, inom Naturorienterade ämnen i ÅK4-ÅK6.
Erfarenhet av arbete i skola eller med barn/ungdomar är meriterande.
Du är tydlig, trygg och relationsskapande.
Du har god förmåga att anpassa undervisningen efter olika behov och nivåer.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag med fokus på samarbete och elevens bästa. Vi erbjuder en deltidstjänst på ca 40%, där du får möjlighet att arbeta nära eleverna och verkligen göra skillnad i deras skolgång.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@anfs.se
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: ansokan@anfs.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosholmen Education Academy AB
(org.nr 556553-6678)
Vårbergsvägen 63B (visa karta
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127 43 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9960746