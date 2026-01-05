Lärare i musik
2026-01-05
Vi söker nu en legitimerad och erfaren musikärare till vår skola. Vi vill att du har utbildning och lärarlegitimation och behörighet i musikämnet. Du får gärna vara intresserad av montessoripedagogiken. Vi arbetar med ett aktivt elevhälsofrämjande arbete på skolan och vill att du har god erfarenhet av att ge ledning och stimulans till elever på alla nivåer och med olika behov. Du kommer att vara ansvarig för musikundervisningen tillsammans med en kollega.
Göteborgs Högre Samskola är en fristående skola som grundades 1901, här går 1600 elever från förskola till gymnasium. Samskolan finns på två olika adresser i Göteborg; Lilla skolan med förskola till och med åk 6 som ligger på Föreningsgatan och Stora skolan med högstadium och gymnasium som ligger på Stampgatan. Den aktuella musiklärartjänsten är på Lilla skolan 1-6 och består av en tillsvidareanställning på 80%.
På Samskolan ges de praktisk-estetiska ämnen stort utrymme och arbetet genomsyras av mångfald, frihet under ansvar, pedagogisk experimentlusta samt av tradition och förnyelse. Vårt arbetssätt är inspirerat av montessoripedagogiken. I musikundervisningen ägnar vi oss åt ensambelspel redan i de yngre åldrarna och arbetet avslutas i åk 6 med en Musikfestival på Lorensbergsteatern.
Som musiklärare på Samskolan leder du även skolans körer, håller i skolavslutningar och samsar samt spelar en viktigt roll i skolans stora tradition Lussedansen där alla elever dansar folkdans.Ordinarie musikundervisning sker i halvklass. Utöver den ordinarie undervisningen övar eleverna även sång i större grupper.
Som musiklärare på Samskolan leder du även skolans körer, håller i skolavslutningar, traditioner och storsamlingar. Bland annat spelar musiklärarna en viktigt roll i skolans stora tradition Lussedansen där alla elever dansar folkdans.
Varmt välkommen med din ansökan och bifogat CV!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
