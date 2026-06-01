Lärare i matematik till Strömstiernaskolan
2026-06-01
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Strömstiernaskolan ligger centralt belägen med närhet till natur och hav. Här arbetas det målmedvetet och strategiskt för att våra elever ska lyckas med sina mål för utbildningen och nå en gymnasiebehörighet. En viktig del i detta är vårt värdegrundsarbete, som genomsyras av ledorden STARS – samarbete, trygghet, ansvar, respekt och stolthet.
På plats i skolan förutom lärare och administration finns en specialpedagog på heltid och speciallärare kopplade till varje team i åk 7, 8 och 9. Skolan har ett trygghetsteam med elevcoacher som tillsammans med övriga medarbetare arbetar med det sociala uppdraget.
I vårt elevhälsoteam ingår studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Logoped har också möjlighet att medverka vid behov. Vi kan erbjuda ett starkt team för dig att gå in i som lärare, både närdet gäller engagerade lärarkollegor och stöttande kringresurser.
Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i matematik, gärna i kombination med annat ämne. Du planerar för undervisning och du har ett formativt förhållningssätt där du anpassar din planering efter elevernas utveckling och resultat.
Genom ett tydligt ledarskap gör du eleverna delaktiga både i din undervisning och i din planering så att en trygg och tillgänglig lärmiljö skapas. Vi i använder Vklass som digital lärplattform för vår kommunikation och dokumentation. I uppdraget ingår mentorskap för en klass som du delar med en kollega.
Här i Strömstad har vi havet i centrum och livet i fokus - att förena karriär och en salt livsstil året runt är lika naturligt som viktigt för oss som valt att bo i Strömstad! Här kan du kombinera yrkeskarriären med livskvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare matematik och har erfarenhet av undervisning och bedömning i ämnet. Digital kompetens är ett krav för att hantera information, dokumentation och är en naturlig del av undervisningen.
Som person har du lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet att arbeta kollegialt med planering av undervisningen. Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört sätt.
Du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt. Har du dessutom god förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor ser vi fram emot din ansökan!
Du kan kommunicera väl på svenska i såväl tal som skrift.
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten önskas tillsättas 2026-08-08.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi önskar att du kan börja dig tjänst hos oss i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329105/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit
452 31 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan Kontakt
Tf biträdande rektor
Ann Brit Oseland Karlsson annbrit.oseland.karlsson@stromstad.se 0722256848 Jobbnummer
9939644