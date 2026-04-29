Lärare i matematik till Albäcksskolan
2026-04-29
På Albäcksskolan skapar vi tillsammans drömmar om framtiden. På vår skola är det viktigt att eleverna får möjlighet att känna tilltro till sin förmåga samt att kunna fungera väl tillsammans med varandra och det omgivande samhället. För att nå dessa värden försöker vi leva efter mottot "Ha kul på vägen". Vi vill att varje dag ska skapa känslan av lust att lära -lära för livet med fokus på motivation och meningsfullhet. Albäcksskolan är en 7-9 skola i centrala Hultsfred. På skolan finns ca 350 elever som tillsammans med personalen är uppdelade i arbetslag.
Albäcksskolans vision är en skola för alla där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, differentiering, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb/
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29
Vi söker dig som vill jobba som lärare i matematik. Vi söker dig som är en målinriktad och engagerad pedagog. Viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta i planering och genomförande av den dagliga undervisningen. Vi förväntar oss att du är utvecklingsinriktad och aktiv i skolans gemensamma utveckling genom ett kollegialt lärande. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag samt i en ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som pedagog inte har något mentorskap utan har ditt fokus på undervisning och planering.
Matematik är ett ämne som utmanar många elever och som vi kommer att ha i fokus under läsåret 26/27 med målet att öka antalet elever som blir godkända i matematik när de slutar årskurs 9. Vi kommer under läsåret 26/27 ha ett försteläraruppdrag riktat mot matematik, där man i sitt uppdrag utvecklar matematikundervisningen på Albäcksskolan genom att systematiskt följa upp resultat och sedan utveckla undervisningen utifrån analysen, både sin egen undervisning men även på hela skolan. Arbetet sker både på den egna skolenheten men också i samarbete med kommunens övergripande speciallärare i matematik och övriga förstelärare med ett riktat matematikuppdrag i kommunen. Du som söker tjänsten kan även ansöka om försteläraruppdraget om du kvalificerar för det via Skolverkets villkor för förstelärare:
• Har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare.
• Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
• Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
• Bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Att samverka är en förutsättning och självklarhet, såväl inom arbetslaget och mellan olika verksamheter på skolan. Det är tillsammans med andra som du är med och skapar elevernas bästa skola och ger eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Som lärare i matematik ansvarar du för undervisningen men även att utforma lärmiljön i undervisningssalen på ett sätt som möter elevernas behov.
1 tjänst är en tillsvidaretjänst på 100%
1 tjänst är ett vikariat på 80%
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och som vill arbeta tillsammans med andra i ett team. För dig är det självklart att arbeta språkutvecklande i undervisningen för alla våra elever.
Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se
Hultsfreds kommun genomför bakrundskontroller.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2618".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Arbetsplats
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor
Karolina Karlsson Karolina.Karlsson@hultsfred.se 010-354 25 17 Jobbnummer
