Lärare i matematik och kemi.
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Du kommer att undervisa i ämnet matematik och kemi, fördelat på alla årskurser. Vi har ett naturvetenskapligt spår hos oss där eleverna kan läsa upp till matematik 4 och kemi 2. Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom matematik och kemi.
• Tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet.
Meriterande för uppdraget:
Tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare på gymnaienivå.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard.
