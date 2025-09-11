Lärare i idrott och hälsa
Torsviks skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan grundades år 1907 och här finns en härlig blandning av nytänkande och tradition. Vi tar emot cirka 780 elever i årskurs F-9. På Torsvik arbetar vi mycket för att alla elever ska känna sig sedda och trygga.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Då en av våra idrottslärare ska gå i pension söker vi dig som vill undervisa våra högstadieelever i idrott och hälsa med start vårterminen 2025. Som idrottslärare på Torsviks skola ansvarar du för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma i idrott och hälsa. Undervisningen äger rum i vår nya fina fullstora idrottshall där du undervisar elever i årskurs 7-9. Delat mentorskap för en klass ingår i tjänsten. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där ni samarbetar med kollegor vilket är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i idrott och hälsa. Du är väl förtrogen med gällande styrdokument samt självständig och engagerad i arbetet med elevernas utveckling för att nå skolans mål. Du sätter eleven i centrum och har en positiv elevsyn samt en god förmåga att utveckla och planera undervisningen i samarbete med kollegor. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Vidare är du tydlig, ansvarstagande, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och arbetar utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med en stor skopa engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Rektor för Torsviks skola
Sara Carlson sara.carlson@lidingo.se 0730793385 Jobbnummer
