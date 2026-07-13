Lärare i Hemkunskap åk 6-9
Laxå Kommun / Grundskollärarjobb / Laxå Visa alla grundskollärarjobb i Laxå
2026-07-13
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laxå Kommun i Laxå
, Örebro
eller i hela Sverige
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden – Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Laxå kommuns Barn- och utbildningsnämnd är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där du som engagerad och positiv pedagog kan vara med och påverka och utveckla utbildningen för kommande generation. Som pedagog arbetar du relationsbyggande, har ett formativt tänk i din bedömning och har höga förväntningar på alla elevers utveckling. Alla ska lyckas!
Vi har som målsättning att från våren erbjuda dig som lärare enbart legitimerade lärarkollegor. Vi tror att du som lärare på det sättet får bäst förutsättningar för att kunna arbeta för våra elevers bästa.
Vi söker nu en lärare i hemkunskap 6-9 till Centralskolan. Har du fler ämnesbehörigheter finns även möjlighet att undervisa i fler ämnen i framtiden.
Hos oss arbetar vi tillsammans och bidrar med kunskap och erfarenheter för att utveckla verksamheten till en plats där både elever och personal känner att de kan lyckas. Du verkar för ett lärande och innovativt klimat för dina elever och kollegor. Vi erbjuder dig en viktig roll och en trevlig arbetsmiljö med engagerade pedagoger och härliga elever. Du bedriver undervisning enligt läroplan och kursplan med variation av klassisk och ny digital teknik. Du har en stor verktygslåda, och ett positivt förhållningssätt. Du kan samarbeta med kollegor, sprida dina erfarenheter och bidra till höjd måluppfyllelse. Mentorskap/klasslärarskap ingår.
Som person är du trygg och stabil, samtidigt som du har ett drivande och motiverande förhållningssätt gentemot dina elever. Vi vill att du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever kan och vill.
Ansök redan nu. Vi kommer läsa ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå Kommun
(org.nr 212000-1918), https://www.laxa.se/
Postgatan 2-4 (visa karta
)
695 80 LAXÅ Arbetsplats
BUN, Rektorsområde 3 Kontakt
Johan Parmbäck, rektor 0584473320 Jobbnummer
10001005