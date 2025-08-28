Lärare i fritidshemmet till Lyngåkraskolan
Halmstads kommun, Skola / Pedagogjobb / Halmstad Visa alla pedagogjobb i Halmstad
2025-08-28
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Lyngåkraskolan ligger centralt i Harplinge, i fina nyrenoverade lokaler. Vi är arbetsplatsen med stort hjärta och ett högt engagemang där vi ser hela dagens lärande. Vi värdesätter allas lika värde med stort inflytande och delaktighet i verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en engagerad pedagog med arbetslivserfarenhet. Vi arbetar med att utveckla verksamheten tillsammans och bidra med olika perspektiv som skapar bästa möjliga förutsättningar för elevers lärande. Som pedagog driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska- och utvecklingsarbetet framåt i enlighet med våra styrdokument och visioner.
Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår riktningskänsla där vi arbetar utifrån ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i skolans uppdrag och ger stöd i arbetet med att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras. Vi söker dig som är flexibel och som vill utmana och utmanas tillsammans med blivande kollegor!
Du kommer främst att arbeta på skolans fritidshem och under skoltid att stötta lärandet hos eleverna i klassrummen. Där arbetar du tätt med mentor och undervisande lärare för att skapa en god lärandemiljö för alla elever.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning fritidshem.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
