Lärare I Fritidshem Till Stiftelsen Bmsl

BMSL är en flerspråkig förskola och grundskola med undervisning enligt svensk läroplan. Från ett års ålder till nionde klass passerar våra elever genom samma port här i centrala Lund. Det ger trygghet och kontinuitet för både elever, lärare och föräldrar. Kanske är det en förklaring till att många elever ser skolan som sitt andra hem. Just trivsel och gemenskap är viktigt för oss. Vi vill vara skolan eleverna längtar till. En plats för upptäckare, forskare och självständiga nytänkare.
På BMSL möter eleverna en flerspråkig och internationell miljö. Här talar lärarna svenska, engelska och franska - och genom vår språkbadsmetod får eleverna möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på ett naturligt sätt. Det betyder att franskläraren alltid kommunicerar på franska och engelskläraren alltid på engelska, oavsett om mötet sker i klassrummet, på fritids, i korridoren eller ute på rasten. Våra språkpedagoger har språket som modersmål och ger eleverna en autentisk språkupplevelse varje dag.
Utöver språkbadet arbetar vi med montessoripedagogiken som ett av flera verktyg för att hjälpa eleverna att nå målen i läroplanen. Men framför allt är vår ambition att ge varje barn de bästa förutsättningarna för framtiden - genom att erbjuda en stimulerande lärmiljö, skapa trygghet och väcka nyfikenhet. Vår drivkraft är att ge eleverna verktygen de behöver för att utveckla sin fulla potential.
Idag finns 44 barn i förskolan och 424 elever i grundskolan F-9, cirka 220 elever i fritidshemmet. Pedagoger och barn/elever kommer från olika länder och skiftande kulturer. BMSL är en mycket stimulerande och dynamisk arbetsplats.
Om rollen
Vi söker en lärare i fritidshem som brinner för sitt yrke. Som skapar en trygg och stimulerande miljö för våra elever. Du är en person som främjar elevernas utveckling och bidrar till deras sociala färdigheter. Du tycker om att utmana eleverna genom att låta dem utforska sina intressen och introducera dem för nya. Detta visar du även i klassrummet under dagen där du stöttar elever under skoltiden och i rastverksamhet.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Leda fritidshemmets arbete i vardagen utifrån läroplan och uppsatta mål.
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i fritidshemmet.
Skapa en trygg och respektfull miljö där varje elev känner sig sedda och hörda.
Samarbeta med andra pedagoger och skapa en sammanhängande lärandemiljö.
Kommunicera regelbundet med vårdnadshavare för att säkerställa en öppen dialog om deras barns framsteg och behov.
Stötta elever i klassrummet under skoltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som har erfarenhet av att arbeta nära elever, med en djup förståelse för deras behov och utveckling. Du har en naturlig förmåga att skapa och leda aktiviteter som är både stimulerande och kreativa, och du brinner för att ge eleverna meningsfulla upplevelser i vardagen.
Din kommunikativa styrka och samarbetsförmåga gör att du bidrar positivt till teamets arbete, och ditt engagemang för barns lärande och välbefinnande är något som verkligen utmärker dig. Du har god kunskap om skolans styrdokument och använder dem på ett självklart sätt i ditt arbete.
Som pedagog tar du ansvar för din egen utveckling, eftersom du vet att reflektion och lärande är avgörande för att göra verklig skillnad. Du följer upp din undervisning och arbetar ständigt för att bli ännu bättre.
Eftersom engelska är ett av våra huvudspråk ser vi gärna att du har engelska som modersmål, men också att du kan förstå och uttrycka dig på svenska.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra verklig skillnad för elevernas framtid. Kontinuerlig kompetensutveckling och ett kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team av professionella kollegor samt stora möjligheter att vara med och forma och utveckla BMSL:s fritidsverksamhet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll inför anställning i skolverksamhet ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid eventuell intervju. Blankett för att beställa utdraget hittar du via polisen.se
Tjänsten är på 55% och Intervjuer kommer att ske löpande. Du skickar din ansökan till per.schenstrom@bmsl.se
Vi ser fram emot att träffa dig. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: per.schenstrom@bmsl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan lärare i fritidshem". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bmsl
Margaretavägen 1 (visa karta
)
222 40 LUND Arbetsplats
Bmsl, Stift Kontakt
Biträdande rektor för fritidshemmet
Per Schenström per.schenstrom@bmsl.se 0732541915 Jobbnummer
