Elevassistenter till Slottsjordsskolans och Kärlekens anpassade grundskolor
2026-05-26
Publiceringsdatum2026-05-26Arbetsuppgifter
Vi söker elevassistenter till Slottsjordsskolan Norrs anpassade grundskola och Kärlekens anpassade grundskola.
Som elevassistent inom anpassad grundskola arbetar du både under skoltid och på fritidshemmet med att stödja elever utifrån deras individuella behov, förutsättningar och utveckling.
Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning men kan också ha annan funktionsvariation. Du arbetar tillsammans med lärare, resurspedagoger och andra elevassistenter i grupp, men också individuellt med elever. Du stöttar, hjälper och assisterar våra elever i verksamheten under hela skoldagen och på fritidshemmet. Ni planerar, utvecklar och genomför elevernas träning och undervisning tillsammans.
Du kommer att arbeta med eleverna i olika situationer t. ex. kommunikationsträning, arbete med digitala verktyg, fysisk träning där bland annat bad med eleverna ingår, fritidsaktiviteter i skolans alla ämnen samt assistera eleven i vardagen utifrån individuella behov. Arbetet kräver en tydlig struktur, självständighet och att kunna arbeta/anpassa undervisningen på olika sätt. Kvalifikationer
Vi söker dig med fullgjord elevassistentutbildning, såsom gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Meriterande är om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i anpassad grundskola. Vi lägger stor vikt vid att du känner dig manad att möta elever med lugn i ibland tuffa situationer och vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Vi söker dig som:
• Erfarenhet av arbete med elever med IF, autism, ADHD eller liknande funktionsvariationer, även i utmanande situationer.
• Är trygg, tålmodig, flexibel och lösningsorienterad.
• Har god samarbetsförmåga, tar initiativ och arbetar ansvarsfullt.
• Kan stötta elever utifrån både medicinska och fysiska behov.
• Bidrar till utveckling, arbetsglädje och ett positivt lärande tillsammans med elever och kollegor.
• Arbetar självständigt och strukturerat med ett lågaffektivt och inkluderande bemötande.
• Har en positiv elevsyn och tror på varje elevs möjlighet att utvecklas och lära.
Övrig information
Slottsjordsskolan Norr är en anpassad grundskola belägen i centrala Halmstad med närhet till både skog, hav och stadens olika faciliteter. Skolan omfattar årskurs 1-9 och präglas av ett nära samarbete i engagerade arbetslag, där elevernas utveckling och måluppfyllelse står i fokus.
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och arbetar aktivt med att skapa gemensamma strukturer, tydliga arbetssätt och en trygg lärmiljö för både elever och medarbetare. Hos oss värdesätts utveckling, delaktighet och ett professionellt förhållningssätt högt - både i verksamheten och i det personliga lärandet.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår fortsatta utvecklingsresa och som bidrar med engagemang, arbetsglädje och ett positivt samarbete i vardagen.
Kärlekens skola har både en grundskola samt en anpassad grundskola. Den anpassade grundskolan har undervisning i åk 1-9 och består i dagsläget av 33 elever. På Kärlekens anpassade grundskola arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen. Vi är en skola som växer konstant och som lägger mycket tid på att bygga gemensamma strukturer och innehåll. Utveckling av såväl verksamhet som oss själva är av stor vikt. Vi söker nu dig som vill vara en del av vår fortsatta resa och som bidrar med arbetsglädje och arbetsmoral.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Biträdande rektor Slottsjordsskolan AG
Håkan Björklund hakan.bjorklund@halmstad.se 0721472975 Jobbnummer
9927658