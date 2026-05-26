Sugen på extrajobb? Packoperatörer till företag i Tibro sökes.
Konsultia AB / Maskinoperatörsjobb / Tibro Visa alla maskinoperatörsjobb i Tibro
2026-05-26
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Tibro
, Skövde
, Töreboda
, Mariestad
, Skara
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker nu behovsanställda medarbetare till ett innovativt förpackningsföretag i Tibro. Företaget tillverkar livsmedelsförpackningar till livsmedel- och fastfood industrin och är europas ledande tillverkare av fiberbaserade livsmedelsförpackningar till frysta maträtter.Publiceringsdatum2026-05-26Arbetsuppgifter
I rollen som packoperatör arbetar du med att kvalitetskontrollera och packa formar, samt förse maskiner med material.Profil
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och har fyllt 18 år innan arbetet påbörjas.
Du tycker om fysiskt arbete och har möjlighet att arbeta ca 2-3 pass i veckan.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, vi ser dig som är en lagspelare och har en positiv inställning till nya utmaningar. Du utför dina arbetsuppgifter på ett säkert samt noggrant tillvägagångsätt.
Tidigare erfarenhet av arbete i industriell miljö och truckkort är meriterande.
Övrig information
Anställningsform: behovsanställning (timanställning)
Arbetstider: 2-skift eller ständig natt
Placeringsort: TibroOm företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar - bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1-5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige - läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Timmervägen 1 (visa karta
)
549 64 SKÖVDE Kontakt
Sabina Windestål sabina.windestal@konsultia.se +46 70 517 29 34 Jobbnummer
9927654