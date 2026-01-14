Lärare i fritidshem till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Bergvikskolan F-3 / Pedagogjobb / Söderhamn Visa alla pedagogjobb i Söderhamn
2026-01-14
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Bergvikskolan F-3 i Söderhamn
Ditt uppdrag
Nu söker vi på Bergviksskolan en engagerad lärare i fritidshem.
I rollen som grundlärare i fritidshemmet ansvarar du för att ge eleverna en trygg, meningsfull och utvecklande fritid före, under och efter skoldagen. Du stödjer elevernas personliga och sociala utveckling, uppmuntrar till eget ansvar och egna initiativ samt ser till att fritidshemmets verksamhet blir en naturlig och viktig del av skolans helhet. Du är en närvarande ledare som skapar engagemang och gemenskap och som gärna bidrar med nya idéer. Under skoltid arbetar du även som resurs i klass. Hos oss får du möjlighet att arbeta både inne och ute, och det är viktigt att du trivs med båda delarna.
Beskrivning av arbetsplatsen
Bergviksskolan ligger cirka två mil från Söderhamns centralort och är en F-9 skola men är uppdelad i två verksamheter, F-3 och 4-9 som leds av två rektorer. Detta möjliggör samarbete och goda samverkansmöjligheter.
På F-3 går ca 75 elever. Här arbetar 11 pedagoger och andra nyckelpersoner, med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och lyckas med sitt skolarbete. Skolan är belägen i närhet till skog och natur där de stora ytorna på skolgården ger möjligheter till lek, idrott och andra aktiviteter.
Din kompetens
Vi söker dig som har god pedagogisk och didaktisk förmåga och som självständigt kan planera, leda och utvärdera ditt arbete för att skapa trygghet, studiero och en positiv lärmiljö för eleverna. Du är engagerad, har lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du vill utvecklas tillsammans med oss och har ett intresse för att driva fritidshemmets verksamhet framåt i samarbete med kollegor och elever.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Bergvikskolan F-3 Kontakt
Anna Andersson 0270-75427 Jobbnummer
9682708