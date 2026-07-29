Lärare i fritidshem till Slestadsskolan
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Vill du ge våra elever en meningsfull fritid samt driva utvecklingen av vår verksamhet? Hos oss jobbar du inkluderande med vårt motto "skolan där alla elever når sin fulla potential". Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Du arbetar som resurs i klassen under skoldagen och i dagsläget är tjänsten placerad i årskurs 3. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
I denna roll blir du ansvarig lärare i fritidshem på din avdelning där du har ansvar för den pedagogiska planeringen och utvecklingen av verksamheten. Du ingår även i skolans utvecklingsgrupp för fritidshemmet, där du tillsammans med kollegor driver och utvecklar verksamheten framåt.
Din arbetsplats
Välkommen till oss på Slestadsskolan! Vi är en F-6 skola med cirka 320 elever och 60 medarbetare som är belägen i stadsdelen Lambohov i Linköping. Det finns även en kommungemensam resursskola med inriktning autism åk 1-6 med ett eget fritidshem. Skolan ligger i anslutning till fina omgivningar med stor skolgård samt tillgång till Lambohovs stadsdelslekplats. Vi arbetar aktivt med elevernas trygghet och trivsel i skolan och på fritidshemmet. Tydligt ledarskap, samarbete och en positiv elevsyn är ledord för oss.
På skolan finns fyra fritidshemsavdelningar för årskurs F-3. Arbetsgruppen på varje avdelning består av 4 medarbetare. Vår öppna fritidsverksamhet för årskurs 4-6 drivs av Sportis i närbelägna lokaler i anslutning till Lambohovshallen.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrd fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår, samt att du har arbetat med elever inom NPF-spektrat.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17599
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Biträdande rektor
Jennifer Bolton-Colliander Jennifer.Bolton-Colliander@utb.linkoping.se +4613207745 Jobbnummer
10015341