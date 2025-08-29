Lärare i fritidshem till Norskolan
2025-08-29
Vill du göra skillnad? Just nu söker Norskolan en driven lärare i fritidshem med intresse för utveckling av fritidshemmets pedagogiska verksamhet.
Om jobbet
Norskolan är en trygg och inspirerande F-3 skola där elever utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Atmosfären präglas av gemenskap och respekt där vi tillsammans arbetar för en lugn och trygg studiemiljö. Vi har en strukturerad rastverksamhet och arbetar regelbundet med trygghetsfrågor genom vårt värdegrundsarbetete såväl på skoltid som fritidstid.
Som lärare i fritidshem arbetar du både med att stötta elever under skoltid samt arbetar på fritids under eftermiddagarna. Under skoltid arbetar du med att stödja hela elevgruppen i sitt lärande och skapa trygghet i klassrummet. Du samarbetar tillsammans med övrig personal som arbetar i klassen för att stötta elever både på gruppnivå och individnivå. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspersonal och elevassistenter för hela årskursen.
Som lärare i fritidshem kommer att ha avsatt tid för planering av hela fritidshemmets verksamhet tillsammans med övrig fritidspersonal en gång i veckan. Du har även avsatt tid för planering av verksamheten på den egna avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• utbildning som lärare i fritidshem eller motsvarande
• god struktur i ditt arbete
• lätt att samarbeta
• förmåga att bygga positiva relationer med elever och kollegor
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem.
Som person är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och flexibel i ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
På vår hemsida www.taby.se
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2025-08-29Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är 2025-08-27. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett heltidsjobb.
