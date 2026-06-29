Lärare i fritidshem till Kvinnebyskolan
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Vill du kombinera ditt engagemang för fritidshemmet med att sprida rörelseglädje i idrottssalen? Vi söker en engagerad lärare i fritidshem med inriktning idrott som vill förgylla vardagen för våra elever och skapa en trygg, aktiv och lärorik miljö. Välkommen till oss på Kvinnebyskolan!Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. I den här rollen får du en unik och varierad vardag där du delar din tid mellan fritidshemmet och idrottsundervisningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Undervisning i Idrott och Hälsa för elever i årskurserna 1–3.
Planering och genomförande av pedagogisk verksamhet på fritidshemmet.
Att samverka med klassernas mentorer kring idrottsundervisningen för att skapa en röd tråd i elevernas skoldag.
Kollegialt samarbete med dina kollegor på fritidshemmet för att ständigt utveckla verksamheten.
Användning av digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning.
Din arbetsplats
Kvinnebyskolan ligger i ett lugnt och lummigt område i Hjulsbro i Linköping, omgiven av en fantastisk utemiljö som bjuder in till lek och idrott. Vi är en skola med cirka 370 elever i årskurserna F–6. Vår vision är att "Alla elever ska bli sitt bästa jag" och vår verksamhet vilar på ledorden Trygghet, Hälsa och Lärande.
På skolan finns fyra åldershomogena fritidshem samt ett fritidshem för de äldre eleverna i årskurs 4–6. Vi har en hög andel utbildad personal, vilket bidrar till ett starkt kollegialt stöd, hög kvalitet och ett positivt utvecklingsklimat där vi alla ingår i lärandegrupper.
Välkommen med din ansökan till oss!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i idrott och hälsa åk 1-3.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17547
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Marie Häggh Marie.Haggh@utb.linkoping.se +4613207820 Jobbnummer
9984140