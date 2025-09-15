Lärare i fritidshem till Kroppkärrsskolan
2025-09-15
Om arbetsplatsen
Söker du ett jobb där du får se barn utvecklas, bygga relationer, hitta vägar för alla barns lärande och lämna ett avtryck i barnens liv? Vad bra, då är det kanske dig vi söker!
Nu söker vi en lärare i fritidshem till https://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/kroppkarrsskolan.
På Kroppkärrsskolan går cirka ca 420 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i ett bostadsområde på Norra Kroppkärr med goda möjligheter till uteaktiviteter och närhet till grönområden och Kroppkärrs IP.
Vi har tillgängliga lärmiljöer med genomtänkt inredning och gott om hjälpmedel, såväl digitala som analoga i våra klassrum. Ett tydligt och omtänksamt ledarskap i klassrummet är viktigt för att varje elev ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Rasten är en viktig del i skoldagen. Vi anordnar rastaktiviteter och har många vuxna ute. Vår fina skolgårdmiljö erbjuder många möjligheter.
Vi har tre fritidshem, där våra grupper är åldersblandade. Våra fritidshem finns i samma lokaler som vi bedriver undervisning i den obligatoriska skolan. Det innebär att eleverna får undervisning i såväl skola som fritidshem i samma lokaler.
Största delen av uppdraget innebär att du planerar, organiserar och genomför meningsfulla och inkluderande rastaktiviteter för elever i årskurs F-6. Genom att skapa trygga och stimulerande utemiljöer ger du eleverna möjlighet att röra sig, leka och samspela på ett positivt sätt. Du arbetar aktivt för att främja goda relationer och förebygga konflikter under raster, samtidigt som du samarbetar med övrig personal för att utveckla skolans rastkultur och trivsel.
Utöver detta kommer det i din roll innebära att du är en del av att inspirera elever till läsning genom boktips, temaläsning och andra läsfrämjande aktiviteter. Det kan förekomma att du planerar och genomför bokprojekt, läsutmaningar och kreativa inslag som bidrar till att väcka och stärka elevernas läslust.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som vill vara med och utveckla både vår rast- och biblioteksverksamhet. Du är utbildad lärare i fritidshem, eller har motsvarande pedagogisk utbildning, och har erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna 6-12 år.
Du har en genuin förmåga att skapa struktur, engagemang och delaktighet i olika sammanhang. Med intresse för utomhuspedagogik och fysisk aktivitet bidrar du till att göra rasterna meningsfulla, inkluderande och trygga för alla elever. I skolbiblioteket inspirerar du till läslust genom boktips, temaläsning och kreativa aktiviteter som väcker nyfikenhet på litteratur.
Hos oss får du möjlighet att planera, organisera och genomföra aktiviteter som främjar både rörelse, samspel och läsning. Tillsammans med kollegor utvecklar du en trivsam rastkultur och ett bibliotek som bjuder in till upptäckarglädje och lärande.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
