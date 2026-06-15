Vi söker lärarvikarie i svenska/svenska som andraspråk till Drottning Blank
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Borås Visa alla gymnasielärarjobb i Borås
2026-06-15
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås startade 2010 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hantverksprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet med bland annat följande inriktningar: Beteendevetenskap, Ekonomi, Juridik, Frisör, Hår & makeupstylist, Hälsa och omsorg. Skolan har ca 250 elever och 30 medarbetare.
Lärare till Drottning Blankas Gymnasieskola, Borås
Ditt uppdrag
Vi söker en vikarie i svenska eller svenska som andraspråk samt kommunikation för att täcka upp under föräldraledighet. Vikariatet är på 100% och gäller fram till december 2026. Som lärare är du en viktig del i vår skolas framgång, och tillsammans med all personal leder du ett hälsofrämjande arbete på skolan, i din undervisning och i de vardagliga mötena med elever och personal.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare, eller med goda kunskaper inom ämnet svenska. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskaper. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du har också en pedagogisk skicklighet som bygger på en god kommunikation med eleverna. Vi ser även att du är väl förtrogen med skolans regelverk.
Du har en stor förståelse för ungdomars individuella förutsättningar och behov. Du har erfarenhet eller förmåga att skapa tydlig struktur för de elever du arbetar med och du har lätt för att skapa goda relationer med såväl elever som förmyndare och kollegor och du är således en skicklig kommunikatör. Du har tydligt elevfokus och drivs av att se ungdomar utvecklas. Du är engagerad, flexibel och har ett modernt tänk kring undervisning. Som kollega är du prestigelös, inspirerande och har lätt för att ta egna initiativ samt ser möjligheter istället för hinder.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett heltidsvikariat, Start fredag 7 augusti eller enligt överenskommelse och pågår under höstterminen fram till december 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Johannah Karlsson, 0703-664914 johannah.karlsson@dbgy.se
.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
504 33 BORÅS Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Johannah Karlsson johannah.karlsson@dbgy.se Jobbnummer
9963797