Biomedicinsk analytiker till Unilabs, Lidköping
Unilabs AB / Biomedicinjobb / Lidköping Visa alla biomedicinjobb i Lidköping
2026-06-15
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unilabs AB i Lidköping
, Skövde
, Falköping
, Uddevalla
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du jobba med diagnostik i framkant?
På Unilabs kombinerar vi medicinsk spetskompetens med genuin omtanke om människor. Hos oss är laboratoriediagnostik mer än siffror och prover – det är en avgörande del av vårdkedjan och en förutsättning för rätt behandling i rätt tid. Nu söker vi en engagerad biomedicinsk analytiker som vill vara med och bidra till hög kvalitet, starkt lagarbete och ett tydligt patientfokus.
VAD
På laboratoriet/blodcentralen i Lidköping arbetar du i ett sammansvetsat team där kvalitet, service och samarbete står i centrum. Som biomedicinsk analytiker hos oss får du en varierad roll där du arbetar både på laboratoriet och blodcentralen.
Vi satsar på individuell kompetensutveckling och strävar efter att våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kunna hantera flera olika arbetsmoment. På så sätt bygger vi ett flexibelt och starkt team där alla bidrar och utvecklas tillsammans. Ett gott samarbetsklimat och laganda är därför avgörande för oss.
VEM
På Unilabs väger personlighet och intresse lika tungt som kompetens och erfarenhet. Vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet. Du bör vara en lagspelare med god samarbetsförmåga, ha en stark kvalitetskänsla och en vilja att alltid jobba mot en hög servicenivå i ditt arbete. Genom att alltid sätta kunden i fokus skapar vi bästa möjliga förutsättningar för en säker och tillförlitlig blodförsörjning till vårdens patienter. Vi värdesätter nytänkande och eget initiativ och söker dig som trivs i en utvecklingsinriktad miljö. Du är öppen för förändring och vill bidra till ett ständigt förbättringsarbete enligt Lean.
Vi söker dig som:
Är legitimerad biomedicinsk analytiker
Behärskar svenska i tal och skift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Tjänsten är schemalagd dag och kväll, måndag till fredag. Vi tillämpar provanställning. Vid intresse tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt och vi kallar till intervju löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Tjänsten är placerad på sjukhuset i Lidköping, där vi idag är ca 8 medarbetare. Yrkeskategorierna inom regionen är biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor, sjuksköterskor, kemister och läkare.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
531 51 LIDKÖPING Arbetsplats
Unilabs Jobbnummer
9963787