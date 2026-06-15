Budbilschaufför & Terminalarbetare till Instabee i Oxie
Instabee Group AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-15
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I slutet av 2022 grundades Instabee efter kombinationen av Budbee, Instabox och Porterbuddy. Instabee erbjuder miljontals konsumenter över hela Europa smidiga leveranser och är en ledande partner till den europeiska e-handelsmarknaden. Alltid med kunden i fokus. På Instabee är du välkommen precis som du är, så länge du drivs av att ständigt utmana marknaden tillsammans med oss.
Vi söker nu både budbilschaufförer och terminalarbetare till vårt team i hjärtat av verksamheten – produktionen.
Om jobbet
Som budbilschaufför ansvarar du för att köra ut och leverera paket inom vårt distrikt. Det handlar inte bara om att kunna köra bil, utan även om att erbjuda en utmärkt service. Du kommer även vara involverad i sortering och omlastning av paket som ska vidare till våra terminaler.
Som terminalarbetare arbetar du med sortering och omlastning av paket i terminalen, ett arbete som bygger på samarbete, högt tempo och noggrannhet enligt våra rutiner och säkerhetsregler.
Jobben är på deltid och arbetstiderna kan variera mellan 05:00–23:00 efter schema under veckans alla dagar. Du kommer att utgå från vår terminal i Oxie.
Med kollektivavtal säkerställer vi schyssta villkor för alla involverade parter, främjar en positiv arbetsmiljö och investerar i våra medarbetares välbefinnande. Ett viktigt steg för Instabee mot att skapa en mer jämlik och trivsam arbetsplats.
Om dig som söker tjänsten som budbilschaufför:
För att trivas och lyckas i den här rollen bör du vara en person som älskar service, då du kommer att vara i direkt kontakt med våra kunder. Vi tror att du trivs hos oss om du gillar en arbetsmiljö som är i ständig rörelse och där snabba förändringar är en del av vardagen. Du är pålitlig, noggrann och en problemlösare. Dessutom ser vi gärna att du trivs med att arbeta i team, då samarbete är en viktig del av rollen.
Om dig som söker tjänsten som terminalarbetare:
För att trivas och lyckas i den här rollen bör du vara punktlig, ansvarstagande och ha en positiv inställning till arbetet. Du behöver kunna arbeta i ett högt tempo samtidigt som du är noggrann och följer våra rutiner och säkerhetsregler. Arbetet i terminalen bygger på samarbete, därför är det viktigt att du kan arbeta bra tillsammans med kollegor och bidra till en god arbetsmiljö. Vi förväntar oss också att du tar eget ansvar, hjälper till där det behövs och alltid strävar efter att hålla hög kvalitet i arbetet.
Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Krav (budbilschaufför):
B-körkort
Flytande i svenska och engelska
Meriterande att tidigare ha arbetat inom logistikbranschen och/eller serviceyrke
Krav (terminalarbetare):
Flytande i svenska och engelska
Meriterande att tidigare ha arbetat inom logistikbranschen och/eller serviceyrkePubliceringsdatum2026-06-15Övrig information
Denna rekryteringsprocess består av personlighets- och logiktest via Alva Labs samt bakgrundskontroller via Verifiera för granskning av tidigare offentliga kriminalregister. Resultatet är offentlig information som hanteras konfidentiellt. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser på Instabee i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7907888-2053139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Instabee Group AB
(org.nr 559396-6236), https://career.instabee.com
Arrievägen 15 (visa karta
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238 41 OXIE Arbetsplats
Instabee Jobbnummer
9963796