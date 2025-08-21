Lärare i fritidshem till Brunnsskolan
Örebro kommun / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2025-08-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du positiv, lösningsfokuserad och har god kunskap om barn och elevers utveckling, då är detta ett jobb för dig!Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Till hösten 2025 söker vi nu en ny lärare i fritidshem. På Brunnsskolan har vi 4 st fritidshem och har goda resultat vad gäller kunskap och trygghet. Nu har du chansen att få arbeta i ett härligt och professionellt gäng som ser med stolthet på sitt uppdrag och som hela tiden strävar efter att utvecklas tillsammans mot uppsatta mål. Du kommer att arbeta tillsammans med pedagoger och genomföra fritidspedagogiska pass under skoltiden. På eftermiddagstid övergår verksamheten till fritidsverksamhet.
Som lärare i fritidshem bidrar du till att utveckla vår verksamhet i linje med skolans styrdokument. I tjänsten ingår det att planera och genomföra undervisning i fritidshemmet där det ingår rast- och uteverksamhet. Uppdraget innebär även att skapa förutsättningar för utveckling, erbjuda en inspirerande miljö, främja sociala kontakter, lek och inlärning. På Brunnsskolan har vi en Förstelärare i fritidshem anställd och som leder fritidspersonalens kompetensutveckling. Vår pedagogiska utgångspunkt är att vi anpassar verksamheten efter våra elevers behov, ålder, intressen och förutsättningar. Tillsammans med övriga pedagoger planerar och genomför vi aktiviteter utifrån det enskilda barnet och gruppens behov. Du arbetar med barns och föräldrars delaktighet och inflytande, samt använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse för varje barn. Vi lägger stor vikt på samarbete och kollegialt lärande med personalen på skolan. Våra ledord är Trygghet, Kunskap, Glädje - Tillsammans lär vi för livet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utefter de styrdokument som finns tillsammans med övrig personal
• planera, genomföra och utveckla undervisningen
• stödja elevernas sociala utveckling och fostran
• delta och se möjligheter att utveckla det pedagogiska arbetet i skolans verksamhet
Om arbetsplatsen
Brunnsskolan ligger i Adolfsberg sydöstra delen av Örebro. Skolan är attraktiv och har ett fint läge med nära till natur, parker och kommunikation. Vi är en välfungerande skola med årskurserna F-6, med ca 460 elever och ca 60 personal. Läs mer om vår skola här!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera och leda aktiviteter och som har goda kunskaper om läroplanen och ett kreativt tänkande. Du har goda kunskaper om att upprätta och omsätta "frippar" i praktiken. Du har goda kunskaper om barns lärande och erfarenhet av skol- och fritidsverksamhet. Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en varm, ansvarstagande och tydlig pedagog med ett inkluderande förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Du gillar även att vara en del i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med dina kollegor. Vi söker främst en tydlig ledare som gillar barn och med värme och fasthet vill vara en del av barnens hela dag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation (gärna med inriktning mot musik eller bild)
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med utomhuspedagogik
• kunskap inom vägledande samspel-ICDP
• erfarenhet av rastverksamhet i form av rörelse
• erfarenhet av tidigare uppdrag som lärare fritidshem
• god datakunskap
• erfarenhet av utvecklingsarbete i fritidshemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 september.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9469908